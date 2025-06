Sorin Grindeanu a afirmat că partidul a dat dovadă de bună-credință în ultimele săptămâni, participând la toate grupurile de lucru organizate la Cotroceni, Guvern sau Parlament. A precizat că PSD a arătat disponibilitate pentru a face parte dintr-o majoritate care să ofere stabilitate politică și guvernare eficientă.

Potrivit lui Grindeanu, formațiunea nu intenționează să se retragă din proces și vrea să fie parte din soluție. Cu toate acestea, a subliniat că blocajul actual nu este generat de PSD, iar social-democrații așteaptă în continuare desemnarea oficială a premierului de către președintele Nicușor Dan.

Grindeanu a menționat că partidul a insistat constant pe menținerea veniturilor pentru persoanele cu salarii și pensii mici și medii și a transmis că aceste principii nu vor fi abandonate. El s-a arătat optimist că se vor găsi soluții în perioada următoare și a reiterat că PSD va rămâne constructiv în toate negocierile.

Întrebat despre o posibilă susținere a unui premier tehnocrat, Grindeanu a spus că preferința PSD rămâne pentru un guvern politic și pentru respectarea acordului politic anterior, care prevedea o rotație la conducerea executivului.

El a adăugat că acceptarea unui tehnocrat ar depinde, în eventualitatea unei astfel de propuneri, de identitatea persoanei respective, dar că partidul susține în continuare ideea unui guvern rezultat din voința politică a majorității.

„Nu ştiu dacă se va ajunge. Dacă se va ajunge, aşa e un scenariu cu un mare dacă, depinde şi cine este acel tehnocrat. Am prefera, aşa cum am spus, un guvern politic. Şi de aceea am şi fost de acord cu acel acord politic de care ştiţi, care prevedea rocada la jumătatea acestei perioade şi asta este soluţia pe care am acceptat-o. Hai să vedem, dacă o să fim într-o altă realitate, o să discutăm atunci. (…) Eu cred că este mult mai bună varianta rocadei decât varianta unui tehnocrat”, a spus el.