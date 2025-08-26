Pensionarii care nu trebuie să plătească CASS. Conform CNPP, pensionarii cu handicap sunt scutiți de la plata acestei contribuții.

Totuși, potrivit Legii nr. 448/2006, scutirea se aplică doar pentru veniturile primite sub formă de indemnizație de handicap. Pensia, în schimb, rămâne supusă reglementărilor generale privind CASS.

Astfel, persoanele cu handicap care încasează și pensie și a cărei valoare depășește 3.000 de lei trebuie să achite contribuția de 10% calculată asupra sumei ce depășește acest plafon.

CNPP a transmis că, potrivit Legii nr. 141/2025 și a Codului fiscal, persoanele cu handicap sunt scutite de plata CASS doar pentru veniturile obținute ca indemnizație de handicap, conform Legii nr. 448/2006. În schimb, dacă pensia acestor persoane depășește 3.000 de lei, contribuția de 10% se aplică sumei care depășește plafonul. Instituția a subliniat că urmărește să asigure o informare corectă, bazată pe cadrul legal în vigoare.

„PRECIZĂRI ÎN ATENȚIA PENSIONARILOR CARE BENEFICIAZĂ ȘI DE INDEMNIZAȚIE DE HANDICAP. Având în vedere prevederile Legii nr.141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, coroborate cu cele ale Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, persoanele cu handicap sunt exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate doar pentru veniturile obținute în baza Legii nr.448/2006, respectiv indemnizația de handicap. Pe cale de consecință, dacă veniturile din pensie ale acestor persoane depășesc cuantumul de 3000 de lei, diferența peste acest plafon este supusă aplicării cotei de 10% reprezentând contribuție de asigurări sociale de sănătate. Vă asigurăm și de această dată că suntem preocupați pentru o informare corectă, bazată pe temeiurile legale în vigoare”, se arată în comunicat.

Instituția precizează că aceste clarificări sunt emise în contextul aplicării Legii nr. 141/2025 privind măsuri fiscal-bugetare, în corelare cu prevederile Codului fiscal.

În altă ordine de idei, amintim că după introducerea plății contribuției la sănătate (CASS) de către Guvern, cea mai mare pensie din România a înregistrat o scădere de aproape 2.000 de euro. Totodată, a doua cea mai mare pensie a scăzut cu peste 1.600 de euro. Iată care sunt valorile actuale ale acestor pensii.

În iulie, cea mai mare pensie din România era de 108.627 lei brut. Conform legii, primii 3.000 de lei din orice pensie nu sunt impozitați, iar restul sumei este supus unui impozit de 10%. Astfel, beneficiarul primea o pensie netă de 98.064 lei, aproximativ 19.600 de euro, întreaga sumă provenind exclusiv din contribuții.

De la 1 august, Guvernul a introdus obligativitatea plății contribuției la sănătate (CASS) pentru toți pensionarii. În continuare, primii 3.000 de lei rămân neimpozitați, dar pensia netă a scăzut astfel la 88.558 de lei, adică în jur de 17.700 de euro. Diferența a fost de 9.506 lei, aproximativ 1.900 de euro. Mai multe puteți citi aici.