Curtea de Apel București i-a redus pedeapsa lui Sorin Oprescu cu un an. Decizia este definitivă
Sorin Oprescu a obținut o reducere a pedepsei definitive cu un an, după decizia de joi, 9 octombrie, a magistraților Curții de Apel București. Instanța de judecată i-a admis contestația și a dispus anularea mandatului vechi de executare, urmând emiterea unui nou mandat pentru o pedeapsă totală de 9 ani și 8 luni de închisoare.
Sorin Oprescu ceruse reanalizarea sentinței de 10 ani și 8 luni, invocând un articol din Codul de Procedură Penală care permite revizuirea pedepsei în cazul unei legi penale mai blânde sau al unei decizii recente a Curții Constituționale a României (CCR).
Ce au decis judecătorii?
Prin hotărârea penală nr. 491/2025, magistrații Curții de Apel București au admis contestația lui Sorin Oprescu și au constatat dezincriminată infracțiunea de abuz în serviciu, pentru care acesta fusese condamnat anterior la trei ani de închisoare. Prin urmare, instanța de judecată a înlăturat pedeapsa aferentă acestei fapte și a contopit restul pedepselor, rezultând o condamnare finală de 9 ani și 8 luni.
Judecătorii au dispus și anularea vechiului mandat de executare emis în anul 2022, emiterea unui nou mandat conform noii pedepse și deducerea perioadei petrecute în arest preventiv și la domiciliu (6 septembrie 2015 – 14 ianuarie 2016).
Decizia este definitivă.
Soluția pe scurt
„Decizia penală nr. 491/C – În temeiul art. 425¹ alin. (7) pct. 2 lit. a) Cod procedură penală, cu referire la art. 595 Cod procedură penală, admite contestația formulată de contestatorul Oprescu Sorin-Mircea împotriva sentinței penale nr. 674/05.06.2025 pronunțată de Tribunalul București – Secția I penală, în dosarul penal nr. 14201/3/2025.
Desființează sentința contestată și, rejudecând în fond:
Descontopește pedeapsa rezultantă de 10 ani și 8 luni închisoare, aplicată contestatorului prin sentința penală nr. 807/13.05.2019 a Tribunalului București, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 575/A/13.05.2022 a Curții de Apel București, în dosarul nr. 42389/3/2015 (1845/2019), în pedepsele componente de:
6 ani și 6 luni închisoare,
6 ani închisoare,
3 ani închisoare,
3 ani și 6 luni închisoare.
Repune în individualitatea lor și pedepsele complementare și accesorii aplicate alături de pedeapsa rezultantă menționată.
În temeiul art. 595 alin. (1) Cod procedură penală raportat la art. 4 teza a II-a Cod penal, constată dezincriminată infracțiunea de abuz în serviciu prevăzută de art. 297 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 13² din Legea nr. 78/2000, pentru care contestatorul fusese condamnat la 3 ani închisoare prin sentința penală nr. 807/13.05.2019, definitivă prin decizia penală nr. 575/A/13.05.2022 a Curții de Apel București.
În consecință, înlătură pedeapsa de 3 ani închisoare și pedepsele complementare și accesorii aferente acesteia.
În temeiul art. 38 alin. (1) Cod penal, raportat la art. 39 alin. (1) lit. b) Cod penal, contopește pedepsele de:
6 ani și 6 luni închisoare,
6 ani închisoare,
3 ani și 6 luni închisoare,
aplicate prin sentința penală nr. 807/2019 a Tribunalului București (definitivă prin decizia nr. 575/2022 a Curții de Apel București), și aplică pedeapsa cea mai grea de 6 ani și 6 luni închisoare, la care adaugă sporul obligatoriu de 3 ani și 2 luni închisoare, rezultând pedeapsa de 9 ani și 8 luni închisoare.
În temeiul art. 45 alin. (3) lit. a) Cod penal, contopește pedepsele complementare aplicate prin sentința penală nr. 807/2019 și aplică pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) și k) Cod penal, pe o durată de 5 ani, ce se execută conform art. 68 alin. (1) lit. c) Cod penal.
În temeiul art. 45 alin. (5) Cod penal, aplică pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării acelorași drepturi.
Deduce din pedeapsa rezultantă perioada reținerii, arestării preventive și arestului la domiciliu (06.09.2015 – 14.01.2016).
Dispune anularea mandatului de executare a pedepsei închisorii emis în baza sentinței penale nr. 807/13.05.2019 (definitivă prin decizia penală nr. 575/A/13.05.2022 a Curții de Apel București) și retragerea tuturor formelor de executare subsecvente.
Dispune emiterea unui nou mandat de executare, în conformitate cu prezenta decizie.
În baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate de soluționarea căii de atac rămân în sarcina statului.
Definitivă.
Pronunțată prin punerea la dispoziția contestatorului și a procurorului, prin mijlocirea grefei instanței, azi, 09.10.2025.
Document: Hotărâre 491/2025 – 09.10.2025”