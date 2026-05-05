Potrivit oficialului din Republica Moldova, Ministerul Justiției a constituit un grup comun de lucru, din care au făcut parte instituții de aplicare a legii. În urma activității acestui grup a fost elaborat un proiect de lege, care urmează să fie transmis spre avizare.

Inițiativa vizează introducerea unor mecanisme de constatare și informare menite să împiedice fuga condamnaților în stânga Nistrului, zonă aflată în afara controlului autorităților constituționale.

Ministrul a precizat că autoritățile speră să vină în curând cu instrumente noi care să prevină astfel de situații, menționând totodată că, deși cazurile sunt problematice, practica arată că unii fugari revin ulterior.

Autoritățile suspectează că mai multe persoane condamnate s-ar ascunde în regiunea Transnistria. Printre acestea se numără Dmitri Constantinov, fost președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, condamnat la 12 ani de închisoare într-un dosar de delapidare și abuz în serviciu. Instanța a dispus, de asemenea, recuperarea a peste 40 de milioane de lei din contul inculpatului pentru cheltuieli de judecată și prejudicii morale și materiale, precum și interzicerea exercitării unei anumite activități pentru o perioadă de cinci ani.

În același context, foștii deputați afiliați fugarului condamnat Ilan Șor, respectiv Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan, au părăsit teritoriul Republicii Moldova aflat sub controlul autorităților înainte de pronunțarea sentințelor definitive în dosare de corupție și finanțare ilegală a partidelor. Există suspiciuni că și aceștia s-ar afla în stânga Nistrului.

Transnistria este o regiune separatistă situată în estul Republicii Moldova, pe malul stâng al Nistrului, care nu se află sub controlul autorităților constituționale de la Chișinău. Deși nu este recunoscută la nivel internațional ca stat independent, zona funcționează de facto ca o entitate separată, cu propriile structuri administrative, forțe de securitate și instituții.

Statutul special al regiunii face ca aplicarea legii și cooperarea judiciară cu autoritățile moldovene să fie extrem de limitate. Din acest motiv, Transnistria a fost adesea percepută ca o zonă vulnerabilă din punct de vedere al securității, unde persoane urmărite penal sau condamnate pot încerca să se refugieze pentru a evita executarea pedepselor.