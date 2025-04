Alături de Mihaela Cambei, Ioana Miron și Cosmina Pană au contribuit la palmaresul României, fiecare obținând câte o medalie de bronz.

Mihaela Cambei a concurat la categoria 49 de kilograme și a dominat toate cele trei probe: smuls, aruncat și total, urcând pe prima treaptă a podiumului la fiecare dintre ele, la fel ca în competiția de anul trecut de la Erevan. La Sofia, sportiva a ridicat 90 de kilograme la stilul smuls, performanță care i-a adus medalia de aur.

În proba de aruncat, Cambei a reușit o ridicare de 109 kilograme, cu care a stabilit un nou record european, depășind propriul record de anul trecut, de 106 kilograme, realizat la Erevan. Totodată, cu un total de 199 de kilograme, Mihaela Cambei a doborât și recordul european la total, obținând astfel o nouă medalie de aur.

View this post on Instagram

Aceste rezultate sunt deosebit de importante pentru sportiva româncă, întrucât Campionatele Europene de la Sofia reprezintă un moment crucial în acumularea punctelor necesare pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris.

Pe lângă succesul Mihaelei Cambei, România a mai obținut două medalii de bronz prin Ioana Miron și Cosmina Pană. Ioana Miron s-a remarcat încă din prima zi a competiției, când a obținut bronzul la stilul aruncat, în cadrul categoriei 45 de kilograme, cu o performanță de 85 de kilograme. Cosmina Pană a completat seria de succese românești, clasându-se a treia la stilul smuls.

Prin aceste rezultate de excepție, halterofilii români confirmă valoarea și potențialul de a reprezenta cu succes România la nivel internațional.

În urma rezultatului impresionant, Federația Română de Haltere a publicat următorul mesaj.

„De 3 ori AUR pentru Romania Mihaela CAMBEI isi incheie evolutia la Chisinau pe prima treapta a podiumului la total si la stilurile smuls si aruncat cu 190 Kg, 85 Kg si 105 Kg, in proba categoriei 49 Kg. Tot in cadrul aceleiasi competitii, coechipiera Cosmina PANA a obtinut o medalie de bronz, la stilul smuls, cu 76 Kg, un loc 8, la stilul aruncat cu 91 Kg si un loc 5, la total, cu 167 Kg.

Bravo, fetelor. Romania participa la Campionatele Europene de Seniori de la Chisinau MDA, cu un lot de 15 sportivi (8 baieti si 7 fete), care vor intra in concurs de astazi, 13 aprilie si vor evolua pana pe 20 aprilie. Grupele A ale intrecerilor de la Chisinau vor fi transmise pe TVR Sport, in timp ce, Grupele B si C, pe platforma EWF TV. Competitia de la Arena Chisinau aduna la START 333 de sportivi, reprezenti a 41 de tari si a echipei sportivilor cu statut neutru din Rusia si Belarus”, a notat Federația Română de Haltere pe Facebook.