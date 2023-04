Republica Moldova are nevoie de ajutor militar din partea altor state

Luni, 3 aprilie 2023, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a luat parte la discuții în format trilateral cu președintele României, Klaus Iohannis, și cancelarul federal al Germaniei, Olaf Scholz, la București. În cadrul acelui eveniment, Maia Sandu a vorbit despre acțiunile de destabilizare a Republicii Moldova venite din partea Federației Ruse, despre formele de sprijin oferite de România și Germania pentru țara sa și despre ajutorul militar de care are nevoie armata moldoveană.

„Am vorbit în spațiul public destul de mult despre aceste încercări ale Federației Ruse de destabilizare a Republicii Moldova prin folosirea grupărilor corupte pentru a organiza proteste violente și vedem anumite încercări. În același timp, instituțiile de la Chișinău reușesc să facă față situației și să ofere siguranță cetățenilor Republicii Moldova.

Avem nevoie, în continuare, de sprijin pentru a consolida capacitatea instituțiilor noastre, responsabile de securitatea cetățenilor, avem nevoie de sprijin pentru a putea lupta mai eficient cu propaganda și dezinformarea Kremlinului și, bineînțeles, avem nevoie de susținere pentru a ne putea dezvolta, pentru a asigura creștere economică, în pofida lucrurilor care se întâmplă în regiunea noastră, în pofida războiului de la granițele noastre, pentru că atunci când au de suferit standardele de viață ale cetățenilor, atunci este mai ușor pentru cei care vor să destabilizeze situația în Republica Moldova, să reușească acest lucru.

Avem nevoie de sprijin și pe partea economică și pentru susținerea cetățenilor, dar și pentru consolidarea instituțiilor care trebuie să protejeze cetățenii și care fac eforturi, dar presiunea este mare în continuare. Apreciez foarte mult această inițiativă a domnului ministru Bogdan Aurescu de creare a regimului la nivelul statelor europene, a regimului de sancționare a celor care încearcă să destabilizeze situația din Republica Moldova. Sperăm să avem sprijinul și celorlalte state membre UE”, a spus președintele Republicii Moldova.

„Noi facem eforturi pentru a consolida capacitatea sistemului nostru de apărare și, da, avem nevoie de ajutor și, da, discutăm cu parteneri pentru ca să reușim ami multe într-o perioadă mai scurtă. Republica Moldova a crescut cheltuielile pentru consolidarea sistemului de apărare dar, evident, nu putem să facem minuni peste noapte și avem nevoie de sprijin, inclusiv, pentru consolidarea sistemului de apărare”, a recunoscut ea.

Republica Moldova va găzdui reuniunea politicilor europene în această vară

Aceasta a reamintit, totodată, că Guvernul de la Chișinău apreciază inițiativa comună a României, Germaniei și Franței de a crea o platformă de sprijin pentru Republica Moldova pentru ajutarea sa în crizele cu care se confruntă.

„Cele 3 ediții ale platformei au adus împreună zeci de țări și organizații internaționale, care și-au anunțat sprijinul pentru Republica Moldova. Mizăm, în continuare, pe sprijinul partenerilor. Următoarea ediție a platformei o să aibă loc în această toamnă la Chișinău.

Pe 1 iunie, Republica Moldova va găzdui reuniunea politicilor europene. Evenimentul va întruni 50 de șefi de state și de Guverne și Europa și lideri ai Uniunii Europene. Pentru noi, găzduirea acestui summit este o reconfirmare a angajamentului Moldovei față de valorile europene, dar și a valorilor noastre în găsirea unor soluții sustenabile pentru provocările cu care ne confruntăm astăzi”, a adăugat președintele Republicii Moldova.

Republica Moldova și Ucraina asigură securitatea a peste 1200 km de hotar european

„Proiectele pe care le realizăm împreună aduc beneficii reale pentru cetățeni și ne vor ancora puternic în spațiul european. Republica Moldova este protejată, astăzi, de scutul eroilor ucraineni. Europa este puternică datorită unității și a fermității cu care apăra pacea și viața oamenilor.

Republica Moldova este cel mai vulnerabil vecin al Ucrainei, afectat de război, dar și de atacuri hibride, orchestrate de la Kremlin, menite să ne slăbească determinarea de a rămâne parte a lumii libere, iar sprijinul partenerilor noștri, în special al Bucureștiului și Berlinului, este foarte apreciat. Vă mulțumim pentru susținerea de care dați dovadă pentru pacea, bunăstarea și viitorul nostru european.

La rândul ei, Republica Moldova, asigură, împreună cu Ucraina, securitatea a peste 1200 km de hotar european. Unii au dorit ca Moldova să cadă și să slăbească Ucraina și Uniunea Europeană. Moldova se ține dreaptă. Cetățenii noștri nu doar au rezistat unei perioade foarte grele, dar am și rezistat. Am fost casă pentru sute de mii de refugiați, am scăpat de șantajul rusesc al gazului. Am ajutat oamenii să-și plătească facturile prea mari la energie și cel mai important am rămas de partea valorilor europene, a libertății și democrației.

Moldova a arătat lumii întregi că suntem o țară europeană, care contribuie la o Europă mai puternică. În pofida provocărilor fără precedente cu care se confruntă Republica Moldova, noi continuăm implementarea reformelor. În acest an, prioritățile noastre sunt reconstrucția economiei, securitatea energetică și consolidarea securității statului, reformarea justiției și îmbunătățirea nivelului de viață în localitățile țării.

Sunt vremuri dificile în care valorile noastre sunt atacate și puse la îndoială de regimuri autoritate, țările democratice trebuie să lucreze împreună și să se ajute reciproc. Moldova o să fie, în continuare, un apărător al libertății și dreptății umane și un partener sigur în regiune”, a declarat, luni, Maia Sandu în cadrul acelui eveniment.