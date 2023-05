Președintele Maia Sandu, impresionată de moldovenii care locuiesc în afara Republicii Moldova

În timpul vizitei sale la Londra cu ocazia încoronării Regelui Charles al III-lea, Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a avut o întâlnire cu moldovenii care locuiesc în Marea Britanie. Ea și-a exprimat admirația pentru pasiunea și curiozitatea acestora cu privire la situația din Republica Moldova și i-a încurajat să îi inspire pe cei dragi de acasă să participe la viitoarea Adunare Europeană a Moldovei, care va avea loc la 21 mai la Chișinău.

„Am rămas impresionată, ca de fiecare dată când mă întâlnesc cu oamenii noştri care locuiesc în afara ţării, de interesul lor pentru realităţile de acasă şi de emoţiile cu care vorbesc despre Moldova”, a afirmat Maia Sandu.

Maia Sandu a abordat diverse teme de interes pentru moldoveni

În timpul întâlnirii cu moldovenii care locuiesc în Marea Britanie, președintele Republicii Moldova a abordat diverse întrebări referitoare la perspectivele de investiții și programele de asistență pentru întreprinderile mici și mijlocii, reformele judiciare, eforturile de combatere a corupției și, mai ales, aspirațiile europene ale țării.

„I-am îndemnat pe toţi cei prezenţi să-şi încurajeze rudele de acasă să participe pe 21 mai la Adunarea ,,Moldova Europeană”, zi în care vom spune cu toţii, împreună, care ne este alegerea: o ţară dezvoltată, liberă şi europeană, o ţară primitoare şi bună pentru toţi oamenii săi”, a spus Maia Sandu.

Președintele moldovean s-a întâlnit și cu secretarul de stat pentru Afaceri Externe, Commonwealth si dezvoltare al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

În cadrul vizitei sale la Londra, Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la ceremonia de încoronare a Regelui Carol al III-lea, dar a avut discuții cu James Cleverly, Secretar de Stat pentru Afaceri Externe, Commonwealth și Dezvoltare al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Întrevederea lor s-a axat pe cooperarea bilaterală, în special în domeniul cooperării economice.

„Au fost discutate evolutiile de securitate din ultima perioada, cum tara noastra poate deveni un furnizor de stabilitate in regiune si cum ne pot ajuta partenerii britanici in acest sens. Sefa statului a apreciat contributia Marii Britanii la realizarea reformelor pe care le intreprindem, in special pe segmentul anticoruptie”, se arată într-un comunicat.