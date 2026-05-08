Keir Starmer traversează cel mai complicat moment politic de la victoria obținută în alegerile generale din 2024, după ce Partidul Laburist a pierdut sute de mandate locale și controlul asupra unor zone considerate, până recent, imposibil de cucerit de adversarii politici.

Partidul Reform UK a reușit să câștige teren atât în foste bastioane conservatoare, cât și în regiuni dominate istoric de laburiști, într-una dintre cele mai puternice reorganizări electorale din ultimele decenii din Marea Britanie.

„Cred că, în ansamblu, ceea ce s-a întâmplat este o schimbare cu adevărat istorică în politica britanică. Ne-am obișnuit atât de mult să gândim politica în termeni de stânga și dreapta, însă ceea ce reușește Reform UK să facă este să câștige în zone care au fost întotdeauna conservatoare. Dar, în egală măsură, demonstrăm într-un mod foarte clar că putem câștiga în zone dominate de Partidul Laburist, sincer, de la sfârșitul Primului Război Mondial. Cum să integrezi tricourile polo în ținutele de seară pentru bărbați? Record pe Bursa din România. Indicele BET crește în ciuda haosului politic și a deprecierii leului. Nazare explică scăderea dobânzilor În acest moment, câștigăm unul din trei mandate dintre cele puse în joc. Dar cred sincer că ce e mai bun abia urmează. Sunt foarte entuziasmat de rezultatele din nord-est, de cele din Yorkshire și de alte rezultate care urmează în West Midlands. În Essex, suntem extrem de încrezători, iar asta este semnificativ, având în vedere că jumătate din cabinetul din umbră are mandate în Essex. Așadar, este o zi foarte, foarte importantă”, a declarat Farage.

Conform rezultatelor preliminare, Reform UK a câștigat deja 335 de locuri în consiliile locale din Anglia. În același timp, partidul condus de Keir Starmer a pierdut 247 de mandate, iar conservatorii au pierdut alte 127 de locuri.

Pentru Keir Starmer, cele mai grele lovituri au venit din regiunile considerate simbolice pentru Partidul Laburist, unde Reform UK a obținut victorii istorice.

Laburiștii au pierdut controlul asupra consiliului local din Tameside, în Greater Manchester, pentru prima dată în aproape 50 de ani. Reform UK a câștigat toate cele 14 locuri pe care laburiștii încercau să le apere în această zonă.

În Wigan, una dintre cele mai cunoscute comunități miniere asociate tradițional cu stânga britanică, partidul lui Keir Starmer a pierdut toate cele 20 de mandate locale în fața formațiunii conduse de Nigel Farage.

În Salford, laburiștii au reușit să păstreze doar trei dintre cele 16 locuri pe care le dețineau anterior.

„Rezultatele au fost devastatoare”, a declarat Rebecca Long-Bailey.

Alegerile pentru cele 136 de consilii locale din Anglia, alături de scrutinurile pentru parlamentele descentralizate din Scoția și Țara Galilor, sunt considerate cel mai important test electoral înaintea alegerilor generale programate pentru anul 2029.

În primele reacții după anunțarea rezultatelor, Keir Starmer a recunoscut amploarea pierderilor și a transmis că își asumă responsabilitatea pentru reculul suferit de Partidul Laburist.

„Rezultatele sunt dificile, foarte dificile, și nu are rost să le îndulcim. Am pierdut reprezentanți laburiști extraordinari în toată țara, oameni care au pus enorm de mult suflet în comunitățile lor și în partidul nostru. Iar asta doare și trebuie să doară, iar eu îmi asum responsabilitatea. Când alegătorii transmit un astfel de mesaj, trebuie să reflectăm și trebuie să răspundem. Cred că marea majoritate a oamenilor înțeleg că ne confruntăm cu provocări uriașe ca țară. Am trecut printr-o serie de șocuri economice în ultimii ani, iar situația internațională este, în prezent, foarte dificilă. Oamenii știu asta. Dar tot vor ca viața lor să se îmbunătățească, tot vor să vadă schimbarea pe care am promis-o. Știu că status quo-ul îi dezamăgește și sunt frustrați, pentru că nu simt schimbările”, a declarat premierul.

În interiorul partidului au apărut deja avertismente privind o posibilă contestare a liderului laburist, mai ales dacă formațiunea va continua să piardă teren și în Țara Galilor.

Cu toate acestea, aliații lui Keir Starmer au încercat să limiteze speculațiile privind o eventuală demisie. Ministrul apărării, John Healey, a declarat că alegătorii nu își doresc „haosul potențial al unei alegeri pentru conducerea laburistă”.

„Cred că încă poate obține rezultate, încă poate schimba situația”, a declarat Healey.

Deși Keir Starmer a câștigat alegerile generale din 2024 cu una dintre cele mai mari majorități parlamentare din istoria recentă a Marii Britanii, mandatul său a fost afectat de controverse interne, schimbări repetate de strategie și tensiuni politice în creștere.

Printre episoadele care au afectat imaginea guvernului se numără și numirea lui Peter Mandelson în funcția de ambasador în Statele Unite, în contextul controverselor legate de conexiunile sale cu Jeffrey Epstein.

În ciuda presiunilor politice, Keir Starmer a transmis că nu intenționează să renunțe la funcție și că își va duce mandatul până la capăt.

„Alegătorii au transmis un mesaj despre ritmul schimbării, despre felul în care vor ca viața lor să se îmbunătățească. Am fost aleși pentru a răspunde acestor provocări. Și nu voi fugi de aceste provocări, aruncând țara în haos. Au transmis (votanții – n. red.) mesajul că schimbarea pe care am promis-o nu este livrată într-un mod pe care să îl simtă. Și, sincer, s-au săturat de anii de status quo. Dar am fost aleși pentru a răspunde acestor provocări și nu voi fugi de această responsabilitate. Nu, nu voi pleca și nu voi arunca țara în haos. Am fost aleși pentru a răspunde acestor provocări și asta vom face. Există un mandat de cinci ani pentru care am fost ales. Intenționez să îl duc până la capăt”, a spus șeful guvernului de la Londra.

Majoritatea rezultatelor din Scoția și Țara Galilor urmau să fie anunțate pe parcursul zilei de vineri, iar amploarea completă a reculului electoral suferit de partidul condus de Keir Starmer urmează să devină clară după finalizarea centralizării voturilor.

Tabel | Rezultatele preliminare care confirmă schimbarea istorică în politica britanică: