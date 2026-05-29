România ar putea invoca Articolul 4 al NATO. Reacția Alianței. Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE

Pompieri și forțe de ordine intervin după ce o dronă s-a prăbușit peste un bloc de locuințe din Galați, 29 mai 2026

România ar putea solicita consultări de urgență în cadrul NATO prin activarea Articolului 4 al Tratatului Atlanticului de Nord, după ce o dronă rusească de tip Geran-2 s-a prăbușit pe un bloc din Galați. Incidentul, care s-a soldat cu două persoane rănite și distrugerea unui apartament, este considerat de autoritățile române o nouă provocare la adresa securității regionale și a Alianței Nord-Atlantice.

Acest mecanism poate fi utilizat atunci când un stat membru consideră că integritatea sa teritorială, independența politică sau securitatea națională sunt amenințate.

„În această dimineață devreme, o clădire rezidențială din România a fost lovită de o dronă în timp ce Rusia ataca infrastructura ucraineană din apropierea graniței. Secretaryl general al NATO este în contact cu autoritățile române. Condamnăm iresponsabilitatea Rusiei, iar NATO va continua să își consolideze apărarea împotriva tuturor amenințărilor, inclusiv drone”, a transmis NATO.

Dacă articolul este invocat, subiectul este discutat în cadrul Consiliului Nord-Atlantic, principalul organism politic și decizional al NATO. În urma consultărilor pot fi adoptate poziții comune sau măsuri suplimentare de sprijin și securitate.

Articolul 4 este diferit de Articolul 5, care stabilește că un atac armat împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor aliaților.

De la înființarea NATO, în 1949, Articolul 4 a fost activat de nouă ori, în special în situații de tensiune militară sau incidente de securitate la granițele statelor membre.

Turcia a apelat de mai multe ori la acest mecanism, iar România a solicitat consultări în februarie 2022, după declanșarea invaziei ruse în Ucraina. Mai recent, Polonia a recurs la Articolul 4 după incidente provocate de drone rusești care au încălcat spațiul său aerian, iar Estonia a cerut consultări după pătrunderea unor aeronave în spațiul aerian național.

Incidentul s-a produs în dimineața zilei de vineri, când o dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din Galați.

Impactul a fost urmat de o explozie puternică și de izbucnirea unui incendiu într-un apartament situat la etajul 10 al imobilului.

Două persoane au fost rănite ușor și au primit îngrijiri medicale, fiind transportate ulterior la spital.

Înainte de producerea incidentului, autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru județele Galați, Brăila și Tulcea. De asemenea, două aeronave F-16 au fost ridicate de la baza aeriană de la Fetești.

„Piloţii aeronavelor au avut autorizare de angajare a ţintelor pe toată durata alertei”, a transmis Ministerul Apărării Naționale.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că aparatul care a lovit blocul din Galați era o dronă de tip Geran-2, utilizată de armata rusă și derivată din modelul iranian Shahed.

„Echipe de specialiști ai Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații continuă cercetările în zona blocului din Galați unde s-a prăbușit o dronă, în dimineața zilei de 29 mai. Din primele informații, rezultă că toată încărcătura dronei de tip Geran 2, de proveniență rusească, a explodat la momentul impactului”, a precizat MApN.

Ministerul Afacerilor Externe a calificat incidentul drept o escaladare gravă și iresponsabilă din partea Federației Ruse.

„Ministerul Apărării Naţionale condamnă ferm acţiunile iresponsabile ale Federaţiei Ruse şi subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securităţii regionale şi a stabilităţii în zona Mării Negre. Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federaţiei Ruse faţă de normele de drept internaţional şi pun în pericol nu doar siguranţa cetăţenilor români, ci şi securitatea colectivă a NATO”, se arată în comunicatul MAE.

În contextul incidentului, ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat convocarea ambasadorului Federației Ruse la București.

„Ambasadorul Rusie la București a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe astăzi pentru a-i fi înmânată nota de protest, dar și pentru a fi informat asupra acțiunilor diplomatice suplimentare, pentru că e un incident grav, care necesită reacție fermă”, a declarat Oana Țoiu pentru B1 TV.

Alianța Nord-Atlantică a reacționat rapid după incidentul de la Galați și a anunțat că urmărește îndeaproape situația împreună cu autoritățile române.

Incidentul de la Galați reprezintă unul dintre cele mai grave episoade produse pe teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina și ar putea determina autoritățile române să solicite consultări oficiale în cadrul NATO privind măsurile suplimentare de securitate la frontiera estică a Alianței.