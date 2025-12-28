Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, în noaptea de sâmbătă spre duminică, o avertizare cod roșu de vânt pentru zona montană înaltă a județului Suceava, la altitudini de peste 1.800 de metri. Potrivit meteorologilor, rafalele vor depăși 140 km/h, fenomenul fiind considerat extrem de periculos, mai ales în condițiile în care vântul va fi puternic și susținut.

Avertizarea este valabilă până duminică dimineață, la ora 5:00, interval în care sunt așteptate condiții meteo severe, cu risc ridicat pentru circulația montană și pentru infrastructură.

Tot în cursul nopții, ANM a emis coduri portocalii de vânt pentru zonele montane ale județelor Brașov, Argeș, Prahova și Dâmbovița. Aceste avertizări sunt valabile până la ora 2:00, duminică dimineață, și vizează rafale de vânt cu viteze cuprinse între 120 și 140 km/h, în special la altitudini mari.

Meteorologii atrag atenția că, în aceste regiuni, vântul puternic va fi însoțit de ninsoare viscolită, ceea ce va reduce semnificativ vizibilitatea și va favoriza formarea troienelor.

Pe lângă aceste avertizări punctuale, la nivel național sunt în vigoare mai multe atenționări de vreme severă, valabile în intervalul 27 decembrie, ora 10:30 – 29 decembrie, ora 21:00. Acestea vizează intensificări ale vântului, precipitații predominant sub formă de ninsoare, viscol, dar și apariția ghețușului și a poleiului, în funcție de regiune și de evoluția temperaturilor.

În Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și în zonele montane, meteorologii anunță ninsori viscolite, cu vizibilitate care poate scădea sub 100 de metri. Vântul va sufla, în general, cu viteze de 50–70 km/h, iar stratul de zăpadă nou depus va avea grosimi de 3 până la 8 centimetri.

În zonele montane din Carpații Orientali și Meridionali, stratul de zăpadă poate ajunge local la 10–20 de centimetri, mai ales acolo unde ninsoarea va fi persistentă, transmite ANM.

În Oltenia, sudul Banatului și local în Muntenia sunt prognozate, de asemenea, intensificări ale vântului, cu viteze similare, de 50–70 km/h. Chiar dacă în aceste regiuni cantitățile de precipitații vor fi mai reduse, vântul va accentua senzația de frig și va crea disconfort termic.

Situația cea mai dificilă se anunță în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, unde, la altitudini de peste 1.700 de metri, rafalele de vânt vor atinge 110–130 km/h. În aceste zone va ninge viscolit, vizibilitatea va scădea sub 50 de metri, iar zăpada va fi puternic troienită, existând riscul blocării unor trasee montane și al apariției unor probleme în alimentarea cu energie electrică.

Duminică și în prima parte a nopții de duminică spre luni, vântul va continua să sufle cu putere în cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania, cu viteze de 70–90 km/h. În nordul și centrul Carpaților Orientali, la altitudini mari, rafalele vor ajunge la 90–100 km/h, iar ninsoarea viscolită va menține vizibilitatea foarte redusă, potrivit ANM.

Pentru ziua de duminică, 28 decembrie, prognoza indică vreme instabilă în majoritatea regiunilor. În Dobrogea sunt așteptate ninsori și lapoviță, iar condițiile de polei vor fi frecvente, în special dimineața și seara. Pe crestele montane, viscolul va fi puternic, cu rafale de peste 130 km/h.

Temperaturile minime vor coborî până la minus 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, în timp ce maximele vor ajunge la cel mult 7 grade în Muntenia.

În Dobrogea și Bărăgan, vremea se va încălzi ușor, cu maxime de până la 6 grade, însă cerul va fi mai mult noros, cu ninsori și risc de polei. Vântul va bate cu putere și va accentua senzația de frig.

Specialiștii ANM au mai transmis că, în sudul Moldovei și în nordul Munteniei, atmosfera va fi închisă, va ninge și se va depune strat de zăpadă, iar în Carpații de Curbură viscolul va reduce semnificativ vizibilitatea.

În nordul Moldovei și în Bucovina, cerul va rămâne acoperit, vor fi ninsori, iar la munte, peste 1.700 de metri, vântul va atinge 90–100 km/h. Maximele vor fi de 1–2 grade, dar temperaturile resimțite vor fi mai scăzute din cauza vântului.

În Transilvania și Maramureș sunt așteptate ninsori și vânt de 50–70 km/h, cu maxime de cel mult 3 grade în nord-vest. În vestul țării vor fi perioade cu soare, dar și înnorări, iar la munte va ninge, cu vânt de până la 60 km/h.

În sud, inclusiv în București, vremea va fi mai blândă, cu maxime de 7 grade, dar vântul va deveni tot mai insistent, cu rafale de 50–60 km/h spre seară.

La munte, condițiile vor rămâne severe, cu vânt foarte puternic, viscol și ninsori consistente, mai ales în Carpații Meridionali și în nordul Carpaților Orientali, unde stratul de zăpadă nou depus poate ajunge la 10 centimetri, potrivit ANM.