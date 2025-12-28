Poliția județeană Gorj a anunțat duminică seară că, începând cu ora 18:00, traficul pe DN 67C, în zona Rânca, va fi suspendat pe ambele sensuri din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

„Începând cu ora 18:00, circulaţia pe DN 67 C Rânca va fi oprită pe ambele sensuri de mers, din cauza condiţiilor meteo”, a anunţat, duminică seară, Poliţia judeţeană Gorj.

Încă de la orele prânzului drumarii anunţaseră că în zonă se circulă cu dificultate.

Duminică, după ora 16:00, pe Transalpina a fost interzisă urcarea autovehiculelor către Novaci, din cauza vizibilităţii reduse şi a viscolului.

Turiştii care au petrecut Crăciunul în staţiune au fost ajutaţi să coboare, autoturismele fiind încolonate în spatele utilajelor de deszăpezire care au deschis drumul.

Direcţia de Drumuri şi Poduri Craiova a anunţat, încă de duminică după-amiază, că este posibil ca drumul spre Novaci să se închidă, din cauza codului roşu de viscol, drumarii sfătuindu-i pe turiştii aflaţi în zonă să coboare din timp.

Meteorologii ANM au emis duminică un cod roșu și unul portocaliu de vânt puternic pentru mai multe localități din țară. Conform specialiștilor, viteza rafalelor va depăși 120 km/h, iar vizibilitatea va fi aproape nulă din cauza zăpezii viscolite. Până la ora 23:00, codul roșu este valabil în județul Alba, pentru zonele montane situate la altitudini de peste 1.800 de metri.

Se așteaptă vânt puternic, cu rafale de peste 120 km/h, care va viscoli și troieni zăpada depusă, reducând vizibilitatea aproape la zero.

Tot până la ora 23:00, tot în judeţul Alba, este valabil şi un cod portocaliu.

Zona de munte a județului Alba, respectiv zona de munte a localităților: Cugir, Zlatna, Câmpeni, Abrud, Ighiu, Săsciori, Bistra, Vințu de Jos, Baia de Arieș, Galda de Jos, Șugag, Roșia Montană, Lupșa, Pianu, Meteș, Stremț, Șibot, Vidra, Albac, Sohodol, Horea, AvramIancu, Scărișoara, Almașu Mare, Gârda de Sus, Bucium, Gârbova, Arieșeni, Livezile, Sălciua, Vadu Moților, Poșaga, Ciuruleasa, Mogoș, Poiana Vadului, Rimetea, Blandiana, Întregalde, Ocoliș, Râmeț, Ponor, Ceru-Băcăinți;



Se vor semnala: Vânt cu viteza la rafală de 90 – 110 km/h, care viscolește și troienește zăpada deja depusă și care determină o vizibilitate de sub 50 m.