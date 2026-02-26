Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a decis că amenzile și măsurile de confiscare aplicate Monica Macovei pentru încălcarea legislației privind finanțarea campaniei electorale din 2014 nu constituie o „acuzație penală” și nici o „pedeapsă” în sensul Convenției Europene a Drepturilor Omului, conform comunicatului de presă al instituției.

Cererea depusă împotriva României a fost declarată inadmisibilă. Decizia, pronunțată în cauza Macovei c. României (cererea nr. 58004/17), a fost făcută publică pe 26 februarie 2026.

În ianuarie 2015, Autoritatea Electorală Permanentă a constatat patru presupuse încălcări ale Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

Prin două decizii din 12 februarie 2015, AEP i-a aplicat Monica Macovei amenzi și a dispus măsuri de confiscare, inclusiv pentru acceptarea unor donații sub formă de materiale de campanie și pentru utilizarea unui împrumut în finanțarea campaniei. Sancțiunile au fost contestate în instanță, iar în iunie 2016 Tribunalul București – secția de contencios administrativ și fiscal – a menținut o parte dintre acestea, considerând că au fost legale și că faptele prezentau un pericol social semnificativ.

Ulterior, în 2017, Monica Macovei s-a adresat Curții Europene a Drepturilor Omului, invocând încălcarea articolului 6 din Convenție (dreptul la un proces echitabil, în latura sa penală) și a articolului 7 (nicio pedeapsă fără lege).

CEDO: Sancțiunile AEP aplicate Monicăi Macovei nu au caracter penal

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a analizat dacă sancțiunile aplicate Monica Macovei pot fi considerate de natură penală, folosind trei criterii: calificarea juridică în dreptul intern, natura faptei și severitatea sancțiunii. Curtea a constatat că, în legislația românească, faptele au fost încadrate drept contravenții electorale și soluționate de o autoritate administrativă, sub controlul instanțelor de contencios administrativ, nu al instanțelor penale.

Normele încălcate se aplicau unei categorii restrânse de persoane – candidați și partide implicate în campanii electorale – și vizau o activitate specifică, delimitată temporal.

Referitor la severitatea sancțiunilor, CEDO a reținut că amenzile nu puteau fi transformate în pedepse cu închisoarea, nu erau înscrise în cazierul judiciar și erau sub jumătatea maximului prevăzut de lege pentru contravențiile respective. Deși cuantumul maxim putea avea un efect disuasiv, acesta nu conferă sancțiunilor caracter penal în sensul Convenției.

Măsurile de confiscare au fost considerate un control al dreptului de proprietate, fără a reprezenta o condamnare penală.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a concluzionat că în cazul Monica Macovei nu a existat o „acuzație în materie penală”, astfel încât garanțiile procesului penal prevăzute de articolul 6 din Convenție nu se aplică. De asemenea, amenzile și măsurile de confiscare nu pot fi considerate „pedepse” în sensul articolului 7.

Prin urmare, Curtea a declarat inadmisibile cererile formulate pe baza articolelor 6 și 7. Decizia a fost publicată de grefa CEDO și este disponibilă doar în limba engleză.