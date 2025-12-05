Scrutinul de duminică este organizat după ce Nicușor Dan a preluat funcția de președinte al României, lăsând vacantă poziția de primar general. În perioada de tranziție, atribuțiile au fost exercitate de primarul general interimar, Stelian Bujduveanu, însă votul de duminică va decide cine va conduce Capitala în următorii ani.

Odată cu introducerea pe scară mai largă a cărții electronice de identitate, care nu mai conține adresa imprimată, mulți alegători au presupus că ar putea fi necesară adeverința de domiciliu pentru a vota. Această confuzie a fost amplificată de situații apărute în relația cu unele instituții publice sau bănci.

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a transmis însă că, pentru votare, nu este necesar niciun document suplimentar. Posesorii de carte electronică de identitate pot vota prezentând exclusiv acest act de identitate, cu condiția ca el să fie valabil în ziua alegerilor.

Chiar dacă nu este cerut un act care să ateste domiciliul, AEP reamintește că fiecare alegător poate vota doar la secția la care este înscris pe lista electorală permanentă sau la secția corespunzătoare domiciliului ori reședinței declarate oficial.

Această regulă se aplică indiferent de tipul actului de identitate folosit, fie că este vorba de cartea electronică sau de documentele clasice utilizate până acum.

Pentru alegerile din București sunt valabile mai multe tipuri de documente. Alegătorii pot vota pe baza cărții de identitate, a cărții electronice de identitate, a cărții de identitate provizorii sau a buletinului de identitate.

Sunt acceptate și pașapoartele diplomatice sau de serviciu, inclusiv cele electronice, precum și carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din instituțiile militare.

O altă temere frecventă este legată de funcționarea tabletelor utilizate în secțiile de vot. Autoritatea Electorală Permanentă precizează că echipamentele sunt compatibile cu noile cărți electronice de identitate, iar identificarea alegătorului se face prin aplicația informatică standard.

În situații izolate, dacă scanarea nu este posibilă, operatorul din secție poate introduce manual codul numeric personal pentru verificarea datelor în sistem.

O diferență importantă față de actele clasice este faptul că pe cartea electronică de identitate nu se mai aplică timbrul autocolant cu mențiunea „VOTAT”. Acesta rămâne utilizat doar în cazul cărților de identitate clasice, fără ca lipsa lui pe documentele electronice să afecteze în vreun fel validitatea votului.