Alegătorii își pot afla secția exactă de votare accesând platforma online a Registrului Electoral, prin introducerea CNP-ului și a numelui de familie, selectând tipul alegerilor. Platforma afișează automat adresa secției.

Votul trebuie exprimat numai la secția la care ești arondat, în funcție de domiciliu sau reședință, nu este permis să votezi în altă secție.

Pentru a vota la 7 decembrie, este necesar un act de identitate valabil (carte de identitate, carte de identitate electronică, pașaport de serviciu etc.), care să ateste cetățenia și domiciliul/reședința.

La intrarea în secție, operatorul verifică identitatea și introduce în sistem codul numeric personal (CNP), pentru a confirma înscrierea pe lista electorală și a preveni voturile multiple.

Alegătorii care nu se pot deplasa, din cauza invalidității, spitalizării, vârstei, sau alte motive, pot solicita vot prin urna specială (urnă mobilă). Solicitarea trebuie depusă la secția la care sunt arondați, cu o zi înainte de vot (pe 6 decembrie 2025), între orele 18:00–20:00.

În ziua votului, o echipă mobilă va aduce urna sigilată, buletinul de vot şi materialele necesare, alegătorul votează pe baza actului de identitate, iar urna trebuie adusă înapoi la secție până la închiderea votului.

Pentru alegătorii cu domiciliul/reședința în București: dacă în ziua scrutinului se află într-alt județ sau în alt oraș, nu pot vota pentru primarul general, deoarece votul pentru București trebuie exprimat la secția atribuită domiciliului din București.

La secțiile de vot din București, alegătorii vor primi două buletine de vot: unul pentru primarul general și unul pentru consiliul local al sectorului. Alegătorii trebuie să bifeze doar un singur candidat pe fiecare buletin pentru ca votul să fie valid. Potrivit ghidului AEP, „orice marcaj care nu respectă instrucțiunile poate duce la anularea votului”.

Secțiile de votare vor fi deschise între ora 07:00 și 21:00. Alegătorii trebuie să respecte distanțarea și regulile sanitare în vigoare, iar accesul se face pe rând, conform listelor electorale. Ghidul precizează că „nu este permis să se fotografieze buletinele de vot în interiorul secției”, iar persoanele care nu au act de identitate valabil nu pot vota. Alegătorii cu domiciliul sau reședința în București care se află în ziua scrutinului în alt județ pot vota doar pentru consiliile locale din județul respectiv, nu și pentru primarul general al Capitalei.