În ciuda atenției sporite asupra familiei prezidențiale, Mirabela Grădinaru a încercat să-și mențină rutina obișnuită și să continue activitățile zilnice cât mai aproape de normalitate.

Cât privește adaptarea la vizibilitatea publică, Grădinaru a explicat: „Comportându-ne normal, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic în viețile noastre. Știu că au fost în primele zile, când m-am dus la birou, colegii mei mă întrebau «Mai vii?» Zic: Da.”

Mărturisirea reflectă efortul de a păstra echilibrul și rutina în ciuda poziției publice a lui Nicușor Dan.

Mirabela Grădinaru a explicat la Digi24 că, pe lângă adaptarea la viața publică și menținerea rutinei, a fost important pentru ea să păstreze un echilibru între viața profesională și cea personală.

„Încerc să continui activitățile mele obișnuite, să am grijă de familie și, în același timp, să susțin proiectele lui Nicușor. Nu e ușor, dar am învățat să combin responsabilitățile fără să pierd momentele importante pentru copii și pentru noi ca familie”, a afirmat ea.

În ceea ce îi privește pe copii, Mirabela Grădinaru a menționat că aceștia au continuat să urmeze aceleași rutine școlare.

„Am primit întrebări și de la grădiniță: Continuă să vină la aceeași grădiniță? Da! Și de la școală: Da! Aceeași școală, aceeași grădiniță, același loc de muncă, aceiași prieteni, întâlnirile în Parcul Carol din weekend, stând pe iarbă sau pe bancă”, a spus partenera președintelui Nicușor Dan.

Grădinaru a subliniat că, în primele săptămâni, anumite activități obișnuite, precum shoppingul, au fost mai complicate din cauza atenției publice.

„A fost mai greu cu shoppingul în primele 2‑3 săptămâni, dar ulterior am obținut și acest drept de a merge la shopping, pentru că fiica noastră îi place foarte mult să se plimbe, nu neapărat să cumpere, dar să meargă și ea la mall, măcar o jumătate de oră să se plimbe printr-un magazin, două”, a mai explicat ea.

Mirabela Grădinaru a mai povestit despre copilăria sa în Vaslui și despre cum s-a cunoscut cu Nicușor Dan, precum și despre modul în care viața lor de familie s-a ajustat la rolul public al președintelui. Ea a subliniat că păstrarea unei vieți cotidiene normale este esențială pentru echilibrul personal și pentru siguranța copiilor.