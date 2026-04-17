Serviciile secrete au declanșat procedurile de alertă în urma acestor amenințări, iar dispozitivul de protecție a fost suplimentat, inclusiv pentru membrii familiei, potrivit unor surse Gândul.

Cazul a pornit după ce un tânăr din Timiș a publicat pe rețelele sociale un mesaj în care solicita bani pentru presupusa asasinare a președintelui Nicușor Dan, postare care s-a viralizat rapid. În urma apariției acesteia, Serviciul de Protecție și Pază (SPP) și celelalte structuri de securitate au intrat în stare de alertă.

Nicușor Dan și familia sa se află în prezent sub o monitorizare sporită din partea mai multor agenți de pază.

Măsurile de securitate au fost întărite, iar accesul persoanelor din apropierea președintelui este atent verificat. De asemenea, la aparițiile publice, dispozitivul de protecție este suplimentat și cu mijloace aeriene moderne, în timp ce și forțele Ministerului Afacerilor Interne (MAI) aplică proceduri de securitate mai stricte pentru a preveni orice risc.

Situația a fost declanșată după o postare online în care un bărbat, identificat ca Alexandru Constantin, a scris: „Organizez strângere de fonduri pentru asasinarea lui Nicușor Dan. Fiecare leu contează, fă un bine țării.”

Deși unii utilizatori au reacționat inițial cu emoticoane de râs, sugerând că ar putea fi vorba de o glumă, autoritățile tratează cu seriozitate orice astfel de mesaj care poate fi interpretat drept amenințare.

Mai multe organizații din societatea civilă au transmis vineri, 17 aprilie, o scrisoare deschisă adresată președintelui Nicușor Dan, în care sunt formulate critici privind modul în care acesta își exercită mandatul.

„Domnule Președinte, Organizațiile și grupurile civice semnatare vă adresează această scrisoare deschisă, profund îngrijorate de direcția în care ați ales să vă exercitați mandatul – un mandat câștigat pe baza unui angajament clar față de cetățeni, într-un context politic deja puternic radicalizat. Într-o democrație funcțională, relația dintre votant și politician se întemeiază pe un veritabil contract social. Este o relație mutuală, în care cetățenii aleg să susțină un candidat în baza unor clauze explicite – promisiunile publice. Acestea nu sunt simple declarații de campanie, ci obligații morale și politice”, se arată în scrisoarea publicată de organizația Inițiativa România pe Facebook.

Semnatarii au transmis că solicitările lor, la care șeful statului ar fi făcut referire cu ironie, nu reprezintă revendicări arbitrare, ci vizează angajamentele asumate chiar de acesta.

În scrisoare se arată că președintele ar fi fost ales pe baza promisiunii unui stat funcțional, a unei justiții independente și a unor reforme administrative și electorale autentice, însă, la aproape un an de mandat, aceste obiective nu ar fi fost îndeplinite, fiind susținut, în opinia semnatarilor, status quo-ul.

De asemenea, aceștia susțin că reacțiile la critici ar fi venit nu prin argumente și asumare, ci printr-o atitudine descrisă drept arogantă și o abordare considerată contrară angajamentelor inițiale.

„Mai grav, ați tratat cu superioritate oameni care au susținut activ schimbarea în bine, care și-au asumat costuri reale pentru a vă susține și care v-au acordat încredere în baza programului pe care dumneavoastră vi l-ați asumat.”

Semnatarii au susținut că unele decizii ale președintelui ar indica o continuare a practicilor asociate fostului mandat Klaus Iohannis, despre care afirmă că ar fi afectat încrederea publică și ar fi tolerat corupția.

Totodată, aceștia au criticat numirea Liei Savonea la conducerea Înaltei Curți de Casație și Justiție, considerând-o un semnal negativ pentru independența justiției și o abatere de la angajamentele anunțate.

În același timp, au fost vizate și numirile din conducerea parchetelor, despre care semnatarii spun că au fost însoțite de susținerea unor magistrați criticați pentru lipsă de rezultate, în timp ce vocile critice din sistem ar fi fost ignorate, deși au semnalat disfuncționalități majore.

De asemenea, aceștia au acuzat o slăbire a politicilor anticorupție și o lipsă de reacție din partea președintelui, susținând că poziționarea României ar fi devenit oscilantă și lipsită de coerență strategică.

Semnatarii au afirmat că recentele numiri în fruntea parchetelor generale ar ridica semne de întrebare privind competența și integritatea persoanelor desemnate, considerând că acestea ar consolida o direcție problematică în sistemul judiciar.

În finalul scrisorii, aceștia susțin că președintele s-ar fi îndepărtat de promisiunile făcute și de electoratul care l-a susținut, apreciind că mandatul său ar fi fost grav afectat. De asemenea, se arată că votul primit ar fi reprezentat un mandat condiționat de reforme, nu un sprijin necondiționat, iar lipsa acestora ar fi dus la o pierdere a încrederii publice.