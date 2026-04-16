Președintele Nicușor Dan a declarat, într-un interviu acordat Europa FM, că discuțiile privind mutarea într-o locuință de protocol împreună cu familia sunt încă în desfășurare, menționând că acest lucru s-ar putea întâmpla în perioada verii, când copiii sunt în vacanță și tranziția ar fi mai ușoară pentru aceștia.

Întrebat dacă Vila Lac reprezintă o opțiune, șeful statului a precizat că nu ia în calcul această variantă, pe motiv că ar fi o locație prea izolată și mai puțin potrivită pentru copii. În schimb, a sugerat că o locuință situată într-un cartier ar putea fi o opțiune mai potrivită.

Președintele Nicușor Dan a declarat joi că nu deține un televizor în locuință, explicând că această decizie a fost luată din considerente legate de copii, pentru a limita timpul petrecut în fața ecranelor.

Acesta a precizat că cei mici au acces ocazional la filme, pe calculator, iar fiica sa urmărește aproximativ două ore pe săptămână un film.

”Mai mult la comentarii. Mă interesează mai mult reacţiile, după meci. N-am televizor acasă, din cauza copiilor, să nu se uite”. ”Au voie, când şi când, la nişte filme pe calculator”, arătând că medicii spun că televizorul dăunează copiilor. ”În general, e bine să ne uităm la ce spun specialiştii”, a adăugat el.

Președintele Nicușor Dan a declarat joi că vizita anunțată în Statele Unite în cursul acestui an este în continuare luată în calcul, însă a subliniat că situația rămâne flexibilă, în funcție de evoluțiile geopolitice.

Acesta a precizat că, în opinia sa, mai important decât calendarul vizitei este faptul că parteneriatul dintre România și SUA continuă să se consolideze în mod constant.

”Cred că da, dar bineînţeles, vedeţi că totul este în dinamică pe lumea asta geopolitică. Mai important de atât este că parteneriatul nostru se consolidează pe zi ce trece. Chiar azi, când vorbim, acum, avem trei sau patru miniştri în Statele Unite care au discuţii la nivelul trezoreriei, al marilor bănci de investitii”, a spus şeful statului.

Referitor la o posibilă vizită la cel mai înalt nivel la Casa Albă, Nicușor Dan a explicat că o astfel de deplasare presupune un program comun bine stabilit între părți. El a precizat că o vizită de acest tip reprezintă apogeul simbolic al unei relații construite pe documente, contracte și angajamente reciproce, subliniind că în această direcție se înregistrează progrese constante.

Totodată, șeful statului a afirmat că parteneriatul dintre România și Statele Unite este esențial pentru ambele părți, precizând că acest lucru este transmis în mod constant de oficialii americani. În opinia sa, pentru România, consolidarea acestei relații rămâne o prioritate strategică, în timp ce modul în care este perceput acest proces în plan politic intern reprezintă o discuție separată.