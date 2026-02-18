În baza cererii depuse, Serviciul Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa transmite dosarul fiscal către organul fiscal de la noul domiciliu, sediu sau punct de lucru, cu confirmare de primire, în termen de 15 zile.

Astfel, impozitul pe mijloacele de transport se va datora la unitatea administrativ-teritorială unde contribuabilul are noul domiciliu, sediu sau punct de lucru începând cu 1 ianuarie a anului fiscal următor celui în care s-a produs modificarea.

Formularul tipizat și documentele justificative necesare pentru efectuarea transferului dosarului fiscal al mijlocului de transport sunt disponibile pe site-ul instituției www.spit-ct.ro, secțiunea „Persoane fizice/Juridice”, „Documente declarare”, „Cerere transfer auto”. Cererea și documentele pot fi depuse prin următoarele modalități:

Online , pe site-ul www.spit-ct.ro, cu autentificare;

Serviciul Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa a oferit mai multe informații într-un comunicat.

De asemenea, cererea și documentele pot fi depuse prin e-mail sau poștă cu confirmare de primire, la următoarele adrese:

Agenția fiscală nr. 1, Centrul Comercial TOM, stand B6b, ag1@spit-ct.ro;

Agenția fiscală nr. 2, Str. Nicolae Grindeanu nr. 66, ag2@spit-ct.ro;

Agenția fiscală nr. 3, Str. Ștefan cel Mare nr. 36-40 (Centru Comercial Tomis Mall), ag3@spit-ct.ro;

Agenția fiscală nr. 4, Str. Soveja nr. 104, bloc nr. 44, parter, ag4@spit-ct.ro;

Agenția fiscală nr. 5, Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C (City Park Mall), ag5@spit-ct.ro;

Agenția nr. 6, Bd. Tomis nr. 112, ag6@spit-ct.ro.

Nedpunerea sau depunerea cererilor după termenul de 30 de zile constituie contravenție și se sancționează conform art. 493 alin. (2) lit. a) și b) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.