Miercuri, 11 februarie, ora 18:30, vă invităm la „Evgheni Oneghin” de Piotr Ilici Ceaikovski, o operă a introspecției și a destinului amânat. Inspirată din versurile lui Pușkin, partitura lui Ceaikovski transformă trăirile interioare în muzică de o sensibilitate copleșitoare. Povestea Tatianei, visătoare, curajoasă și lucidă și a lui Oneghin, distant, contradictoriu și tragic, se desfășoară în ritmul sufletului slav, în care resemnarea capătă o frumusețe dureroasă. O meditație lirică despre alegeri și regrete, într-o montare elegantă și profundă.

Joi, 12 februarie, ora 18:30, scena devine spațiul de desfășurare al baletului „Corsarul” de Adolphe Charles Adam, o explozie de energie, culoare și virtuozitate. Inspirat dintr-un poem al lui Byron, spectacolul urmărește aventurile unui corsar îndrăgostit, într-un univers exotic dominat de răpiri, evadări și iubiri imposibile. „Corsarul” este o provocare tehnică pentru balerini și o sărbătoare vizuală pentru public, cu variații spectaculoase, ansambluri dinamice și o muzică vie, cu accente orientale. O seară în care dansul devine poveste în mișcare.

Vineri, 13 februarie, ora 18:30, vă propunem „Povestirile lui Hoffmann” de Jacques Offenbach, o operă fantastică, seducătoare și melancolică, în care visul se amestecă permanent cu realitatea. Trei povești de dragoste, trei femei, Olympia, Antonia și Giulietta și un singur artist, Hoffmann, care caută idealul și se pierde în propriile iluzii. Muzica lui Offenbach oscilează între comic și tragic, iar montarea scoate în evidență caracterul de „teatru în teatru”, cu un decor fluid, inspirat din estetica visului.

Sâmbătă, 14 februarie, ora 18:30, „Elixirul dragostei” de Gaetano Donizetti aduce pe scenă farmecul belcanto-ului și o comedie romantică subtilă, perfectă pentru seara de Valentine’s Day. Povestea lui Nemorino, un tânăr naiv care cumpără un „elixir magic” pentru a-i câștiga inima Adinei, este un pretext pentru o serie de arii și duete memorabile, dintre care celebra „Una furtiva lagrima” rămâne un moment de referință. Îmbinând umorul cu tandrețea, Donizetti construiește o lume în care inocența triumfă, iar iubirea adevărată nu are nevoie de trucuri.

Duminică, 15 februarie, ora 18:30, încheiem săptămâna cu „Otello” de Giuseppe Verdi, o tragedie grandioasă despre gelozie, manipulare și decădere. Adaptată după piesa lui Shakespeare, opera redă cu forță și rafinament destrămarea unui destin, în care dragostea și ura coexistă cu aceeași intensitate. Otello, Desdemona și Iago formează un triunghi dramatic în care fiecare gest și fiecare notă capătă greutate existențială. Muzica lui Verdi atinge aici un apogeu al expresivității, între fervoare și disperare, între lumină și abis. Un spectacol care tulbură și fascinează deopotrivă.

Bilete pe http://tickets.operanb.ro/ și de la Casa de Bilete a Operei Naționale București.

