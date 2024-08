Doliu în lumea filmului

Actorul Charles Cyphers, cunoscut pentru rolul șerifului Leigh Brackett din franciza „Halloween”, a murit, duminică, în locuința sa din Tucson, Arizona, a anunțat managerul său Chris Roe.

Cyphers, în vârstă de 85 de ani, fusese diagnosticat cu o boală gravă, iar medicii spuneau că deznodământul va fi inevitabil.

„Charles a fost un bărbat iubitor și sensibil”, a scris Roe într-o declarație transmisă pentru Variety. „A avut întotdeauna cele mai bune povești și cele mai bune performanțe. A fost un prieten bun. Ne va fi foarte dor de el”, a continuat el.

Cyphers l-a interpretat pentru prima dată pe șeriful Brackett în filmul de groază al lui John Carpenter din 1978, „Halloween”, cu Jamie Lee Curtis în primul său rol pe marele ecran. Și-a reluat rolul în franciza din 1981 „Halloween II” și în „Halloween Kills” din 2021.

Cyphers a lucrat inițial cu Carpenter la filmul de acțiune din 1976 „Assault on Precinct 13”, în care a jucat rolul lui Starker, un ofițer de poliție.

După „Halloween” Cyphers a apărut în filmul de groază al regizorului din 1980 „The Fog” și în filmul din 1981 „Escape From New York”.

”Nu pot să cred că dragul nostru Chuck nu mai este”, a spus Nancy Kyes, co-protagonistă în „Halloween”, „The Fog” și „Assault on Precinct 13”. „Întotdeauna te puteai baza pe el pentru o vorbă bună, un zâmbet și o poveste grozavă. Ne va fi dor de el”, a continuat actrița.

Cyphers s-a născut pe 28 iulie 1939, în Niagara Falls. Era absolvent al Academiei Americane de Arte Dramatice și al Universității de Stat din California, Los Angeles, unde și-a luat licența în arte teatrale.

Cyphers a apărut în mai multe seriale de televiziune de-a lungul carierei sale, inclusiv „Barnaby Jones”, „The Six Million Dollar Man”, „The Bionic Woman”, „Charlie’s Angels”, „Roots”, „Wonder Woman”, „The Betty White Show, ” „Starsky și Hutch”, „Hill Street Blues, „ER” și multe altele.

De asemenea, l-a interpretat pe Al Yaroker în sitcomul „Nick Freno: Licensed Teacher”, care a fost difuzat între anii 1996 și 1998.

A jucat și în producțiile „Truck Turner” (1974), „Coming Home” (1978), „The Onion Field” (1979), „Borderline” (1980), „Honkytonk Man” (1982) și „Major League” (1989).

O altă dispariție a îndoliat lumea filmului

Vestea morții lui Charles Cyphers vine la scurt timp după dispariția fulgerătoare a altui actor iubit de peste Ocean. Bobby Banas, actor și dansator talentat, celebru pentru interpretarea sa în rolul Joyboy din adaptarea cinematografică a musicalului „West Side Story”, a murit recent la vârsta de 90 de ani. Banas a avut o carieră prolifică, apărând pe marele ecran în filme de referință precum „Mary Poppins” și „Bye Bye Birdie”.

În afară de rolul din „West Side Story”, Banas a dansat în producții de succes precum „The Unsinkable Molly Brown” și a fost unul dintre protagoniștii filmului muzical „Mary Poppins”. A avut o colaborare memorabilă cu Ann-Margret în filmul „Made in Paris”, unde a dansat într-un club de noapte parizian. Un alt moment notabil din cariera sa a fost în 1960, în filmul „Let’s Make Love”, unde personajul său aproape a leșinat după un sărut dat de Marilyn Monroe.

Printre alte apariții remarcabile ale lui Banas se numără filmele „Damn Yankees”, „How the West Was Won”, „L’il Abner”, „The Girl Most Likely”, „Babes in Toyland” și „Girl Happy”, precum și un episod TV din „Get Smart”. Banas a fost, de asemenea, coregraf și dansator în dansul „The Nitty Gritty” din „The Judy Garland Show”, un moment care a devenit popular pe YouTube.

În ultimii ani, Bobby Banas s-a concentrat pe cariera de coregraf și profesor de dans. Printre producțiile la care a lucrat se numără „Frank Sinatra: A Man and His Music Part II”, „The Jonathan Winters Show”, „The Virginian”, „Barnaby Jones”, „The Bad News Bears”, „Mork & Mindy” și „Teen Witch”. Moștenirea sa artistică rămâne vie prin numeroasele producții și momente memorabile pe care le-a creat de-a lungul anilor.