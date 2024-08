A murit Bobby Banas

Doliu în lumea artistică. Lumea filmului a pierdut un mare artist. Bobby Banas, actor și dansator, care l-a interpretat pe Joyboy în adaptarea cinematografică a musicalului ”West Side Story”, a murit, zilele trecute, la vârsta de 90 de ani.

Banas a apărut pe marele ecran și în filme de referință precum „Mary Poppins” și „Bye Bye Birdie”.

”Un fiu, un frate, tată, bunic și o adevărată legendă a scenei și a ecranului”

Fiul său a anunțat vestea pe contul de Instagram al tatălui său, alături de o fotografie cu Banas tânăr, dansând.

„Astăzi a fost ziua în care @Bobby_Banas a ales să treacă în lumina infinită a Cerurilor”, se arată în postare. „Un fiu, frate, tată, bunic și o adevărată legendă a scenei și a ecranului.”

Banas a murit într-un azil din Encino, scrie EW.com.

„Ai jucat cu cei mai buni dintre ei”, a continuat postarea. „Ai atins și ai învățat atât de mulți oameni, ai dat din talentul și generozitatea ta cu un râs și un simț al umorului inegalabil. Mulțumesc că ai fost cel mai bun tată pe care un copil și l-ar putea dori. Te voi iubi totdeauna. Zboară Joyboy… Știu că petrecerea de sus va fi uimitoare!”

Joyboy era a fost unul dintre membrii bandei lui Jet ,din povestea celebră transpusă pe marele ecran în 1961, ”West Side Story”.

La începutul acestei veri, a trecut la cele veșnice și Tony Mordente, actorul care a interpretat rolul lui Jet. Pe lângă Russ Tamblyn, care l-a portretizat pe liderul bandei, Riff. În prezent mai există doar trei actori din acest film care mai trăiesc – Eliot Feld, Bert Michaels și David Bean.

Banas a dansat în” Bye Bye Birdie” și a jucat în filmul muzical ”Mary Poppins”

Pe lângă rolul din ”West Side Story”, Banas a dansat în” Bye Bye Birdie”, ”The Unsinkable Molly Brown” și fost unul dintre protagoniștii filmului muzical ”Mary Poppins”.

De asemenea, a dansat alături de Ann-Margret într-un club de noapte din Paris din filmul ”Made in Paris”, iar în 1960, a avut un rol memorabil în ”Let’s Make Love”, în care personajul său aproape a leșinat după un sărut dat de Marilyn Monroe.

Și-a făcut debutul pe ecran în 1952, iar în ultimii ani a devenit coregraf și profesor de dans

Robert „Bobby” Banas s-a născut pe 22 septembrie 1933 în New York. A început să ia lecții de dans când era adolescent și a fost partenerul de dans al vedetei -copil Natalie Wood la „Michael Panaieff Children’s Balet Company”. De acolo, a continuat la Hollywood High School, Hollywood Professional School și în numeroase producții muzicale.

Banas și-a făcut debutul pe ecran în filmul din 1952 cu rolul din ”Has Anybody Seen My Gal?”, în care a dansat charleston.

A continuat să-și împartă timpul între scenă și ecran, lucrând cu coregraful Jerome Robbins pe Broadway între anii 1954 și 1955, atât în ​”Peter Pan”, cât și în ”The King and I”. În 1956, a dansat în filmele ”Carousel”, ”Rock Around Clock and Don’t Knock the Rock”.

Alte apariții notabile pe ecran includ ”Damn Yankees”, ”How the West Was Won”, L’il Abner, ”The Girl Most Likely”, ”Babes in Toyland”, ”Girl Happy” și într-un episod TV din ”Get Smart.” De asemenea, a făcut coregrafia și a dansat în „The Nitty Gritty” din ”The Judy Garland Show,” dans care a câștigat popularitate după ce a devenit viral pe YouTube.

În ultimii ani, a devenit coregraf și profesor de dans. În calitate de coregraf, a lucrat la producțiile ”Frank Sinatra: A Man and His Music Part II„, ”The Jonathan Winters Show”, ”The Virginian, Barnaby Jones”, ”The Bad News Bears”, ”Mork & Mindy” și „Teen Witch”.