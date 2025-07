Florin Jianu, Președintele de onoare al Consiliului Național al IMM-urilor din România, atrage atenția asupra efectelor negative ale noilor măsuri fiscale adoptate recent.

Potrivit acestuia, creșterea taxelor, implementată fără un plan clar și fără consultarea reală a mediului de afaceri, riscă să blocheze economia în loc să o sprijine.

„Să știți că, în primul rând, atunci când am făcut acest pas, l-am făcut conștient că voi reprezenta în continuare mediul de afaceri. Am și spus atunci că voi reprezenta în continuare întreprinderile mici și mijlocii. Asta mi-aș dori, în general: oameni care au construit în zona profesională să facă acest pas, pentru a-și reprezenta de fapt breslele din care provin.”

El susține că, în experiența sa de peste două decenii ca reprezentant al antreprenorilor, a observat repetitiv această situație în care deciziile fiscale sunt luate brusc, fără o viziune pe termen lung și fără să se prioritizeze stimularea și simplificarea mediului economic.

Jianu consideră că autoritățile ar fi trebuit să înceapă cu măsuri menite să încurajeze investițiile și eficientizarea cheltuielilor publice, în loc să mărească impozitele în mod unilateral.

Mai mult, Jianu atrage atenția că aceste măsuri nu contribuie la combaterea reală a problemelor precum evaziunea fiscală sau lipsa eficienței în colectarea taxelor de către ANAF.

În ciuda recunoașterii acestor deficiențe, instituțiile responsabile nu au implementat reforme semnificative, ceea ce duce la o pierdere masivă de venituri bugetare, estimată la 40 de miliarde de lei din TVA necolectat.

În opinia sa, economia, care deja se confrunta cu dificultăți, nu avea nevoie de un șoc fiscal suplimentar, iar soluțiile eficiente ar trebui să vină prin oferirea unor stimulente fiscale pentru firmele care își respectă obligațiile, nu prin aplicarea unor poveri fiscale crescute.

„De doi ani, prin Carta Albă a IMM-urilor, antreprenorii spun că avem o problemă sistemică cu concurența neloială. Și statul nu face nimic. Spunem: da, recunoaștem că există o problemă a colectării. Dar nu vedem niciun fel de schimbare. Nu vedem eficientizare. Nu vedem o reorganizare a ANAF-ului care să aducă bani în plus la buget. 40 de miliarde de lei din TVA necolectat. Ce facem cu asta?”

Jianu subliniază că, spre deosebire de România, alte state europene, precum Germania, adoptă politici contrare, reducând fiscalitatea și promovând investițiile și inovarea.

Efectele acestor măsuri se văd deja în economie: stagnarea activității economice, creșterea economiei subterane și un număr tot mai mare de firme care se închid comparativ cu cele care se deschid. Această tendință este extrem de îngrijorătoare pentru sectorul IMM-urilor românești, care oricum se confruntă cu dificultăți majore.

„Germania a venit luna trecută cu un pachet stimulativ, care merge pe trei direcții: unu – stimularea investițiilor, cu deduceri suplimentare pentru cei care investesc; doi – scăderea fiscalității, în fiecare an cu un punct procentual; trei – stimularea inovării, a cercetării, a noii economii. Adică exact invers decât ce facem noi. Noi am crescut impozitul pe dividende de la 10 la 16%. Ei îl scad de la 15, cu câte un punct pe an, până la 10%.”