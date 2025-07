Vicepremierul Dragoș Anastasiu a declarat că România se afla în pragul unei situații economice periculoase, motiv pentru care a fost necesar un set urgent de măsuri.

Potrivit acestuia, țara risca să fie retrogradată la statutul de „junk”, ceea ce ar fi echivalat cu pierderea încrederii investitorilor. Anastasiu a subliniat că Executivul a avut la dispoziție zece zile pentru a interveni decisiv.

Acesta a precizat că, deși măsurile luate produc disconfort social, alternativa ar fi fost o criză de proporții mult mai grave, cu efecte economice devastatoare care s-ar fi resimțit timp de peste un deceniu.

Dragoș Anastasiu a explicat că Guvernul a optat, într-o primă fază, pentru creșteri de taxe și accize în locul reducerii cheltuielilor publice.

Motivul invocat a fost urgența bugetară și nevoia de a colecta rapid fonduri suplimentare. Măsurile adoptate, precum creșterea TVA sau accizele majorate, au un impact imediat asupra veniturilor statului.

Acesta a adăugat că problemele sistemice privind cheltuielile publice – cum ar fi pensiile speciale sau posturile bine plătite din consiliile de administrație – nu pot fi corectate peste noapte. Cu toate acestea, el a afirmat că aceste dezechilibre vor fi abordate în etapele următoare ale reformei.

„N-am avut timpul necesar să facem acest lucru pentru că am tras o frână de mână, am căutat-o vreo zece zile, am găsit-o, am tras-o ca să nu intrăm în gard”, a mai declarat vicepremierul Dragoş Anastasiu.