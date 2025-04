Potrivit proiectului adoptat de Senat, șoferii prinși cu substanțe interzise în sânge, indiferent de sursă, riscă o pedeapsă cu închisoarea de la 1 la 5 ani. Legea nu face deocamdată o distincție clară între drogurile ilegale și medicamentele administrate legal, dar care conțin compuși cu efect psihoactiv.

Asta înseamnă că inclusiv cei care iau tratamente prescrise de medic ar putea ajunge în situația de a fi anchetați penal dacă testele rapide indică prezența unor astfel de substanțe în organism.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a venit cu precizări importante. El a explicat că nu ibuprofenul, cunoscut și sub denumirea comercială Nurofen, generează astfel de reacții, ci combinațiile cu codeină, cum este cazul produsului „Nurofen Plus”.

Rafila a mai subliniat că Parlamentul este responsabil de adoptarea legilor, iar Ministerul Sănătății se va conforma cadrului legal, urmând să elaboreze în termen de un an o listă oficială cu medicamentele care pot genera astfel de reacții, dar care, administrate corect, nu afectează capacitatea de a conduce.

„Nu este vorba de Nurofen. În primul rând că Nurofenul e o denumire comercială. Substanța activă se numește ibuprofen, e un antiinflamator care nu dă niciodată reacții pozitive la drug test. Nurofenul sau Ibuprofenul nu dau astfel de reacții.

Ceea ce poate să dea reacții pozitive este o combinație a Ibuprofenului cu alte substanțe. Este vorba, dacă am reținut eu corect, de un produs care se numește Nurofen Plus, care are în compoziție alte substanțe, inclusiv codeină. Codeina este o substanță care poate da pozitiv la un astfel de test. Deci nu Nurofenul în sine, ci alt component care este în acest preparat.

Actul legislativ care a fost adoptat este rezultatul acestei discuții organizate de Ministerul Sănătății. Parlamentul este cel care hotărăște care este conduită legală în România și noi ne vom adapta prevederilor legale încât să răspundem obligațiilor pe care le avem”, a declarat Alexandru Rafila.