Marcel Ciolacu a transmis că fiecare ministru trebuie să fie responsabil strict de domeniul său de activitate. Totodată, premierul subliniat că Ministerul Sănătății trebuie să se ocupe exclusiv de politicile din domeniu, iar cel al Educației de reformele necesare sistemului de învățământ.

În contextul implementării proiectelor guvernamentale, Ciolacu a precizat că ministerele care nu fac față ritmului necesar vor avea proiectele relocate la structuri mai eficiente, cum ar fi Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Pentru a se asigura că măsurile de reorganizare și debirocratizare sunt respectate, premierul a trimis Corpul de Control al Prim-ministrului să efectueze verificări simultane la toate cele 16 ministere. Ciolacu a avertizat că reducerea risipei bugetare este esențială pentru echilibrarea finanțelor statului și că cei care nu înțeleg importanța acestor măsuri „vor avea o surpriză”.

Premierul a reamintit că reformele administrative și reducerea birocrației sunt angajamente ferme asumate în fața Parlamentului. Nerespectarea acestor măsuri va atrage consecințe directe, iar cei care nu tratează această problemă cu seriozitate vor răspunde politic.

Un exemplu concret oferit de premier a fost Ministerul Transporturilor, unde instabilitatea politică a afectat grav proiectele de infrastructură. Ciolacu a comparat situația cu cea din Germania, unde același ministru a rămas în funcție timp de 16 ani, în timp ce România a schimbat 10 miniștri în aceeași perioadă.

Premierul a evidențiat că, odată cu asigurarea unei continuități în conducerea ministerului, rezultatele sunt vizibile.

„În Germania, la Transporturi a fost același ministru al Transporturilor timp de 16 ani. Noi, în timpul domnului Iohannis, am schimbat 10 miniștri la Transporturi… De ce am avut această politică? Eu văd ce s-a întâmplat la Transporturi de când avem o stabilitate în ceea ce privește ministrul”, a mai spus Ciolacu.

În ceea ce privește sănătatea, Ciolacu a punctat că ministrul Alexandru Rafila are ca obiectiv finalizarea a 19 spitale, proiecte implementate prin autoritățile locale. Pentru a accelera procesul, Guvernul a creat un mecanism special de monitorizare și plăți, menit să asigure respectarea termenelor de execuție.

„Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, are de finalizat 19 spitale. Am vrut la un moment dat să schimbăm lista cu Comisia, nu am putut să modificăm… Acele spitale sunt implementate de autoritățile locale. Am creat un alt mecanism de monitorizare și plăți ca lucrurile să meargă în direcția dorită. E o muncă frumoasă, depinde ce ne dorim”, a completat premierul.