„Decizia anunțată de premierul Ilie Bolojan – prin care conducătorii de instituții au la dispoziție doar o săptămână pentru a întocmi listele cu cei care urmează să fie concediați – reprezintă o măsură pripită, lipsită de fundament și de consultare cu partenerii sociali. O astfel de abordare riscă să destabilizeze funcționarea statului și să lase mii de familii fără sprijin” se arată în comunicatul transmis de angajații din Guvern.

Declarațiile FNSA apar pe fondul unor critici severe îndreptate împotriva Guvernului, acuzat că își contrazice propriile prognoze economice. Reprezentanții sindicali fac trimitere chiar la afirmațiile premierului din 13 august 2025, exprimate la un post de televiziune, conform cărora măsurile fiscale adoptate „sunt generatoare de încetinire economică”.

„În plus, chiar premierul a recunoscut, în declarațiile făcute seara trecută, 13 august 2025, la un cunoscut post de televiziune că măsurile luate de Guvern pentru reducerea deficitului „sunt generatoare de încetinire economică”. FNSA consideră paradoxal și alarmant faptul că, după ce Executivul admite public că propriile decizii fiscale – inclusiv creșterile de taxe – frânează economia, acum alege să accelereze căderea prin concedieri masive. Practic, Guvernul recunoaște că merge în direcția greșită și totuși apasă pedala” precizează sindicaliștii.

FNSA cere Executivului ca, până la 22 august, să facă publice:

Analiza de impact economic, social și administrativ care fundamentează reducerea numărului de angajați.

Lista criteriilor obiective de selecție a posturilor afectate.

Planul complet de reorganizare a structurilor centrale, cu garanția menținerii serviciilor către cetățeni.

Măsuri compensatorii pentru persoanele disponibilizate (indemnizații, recalificare profesională, relocare pe funcții vacante).

Un calendar etapizat al reformei, cu implicarea permanentă a partenerilor sociali.

Dacă revendicările nu vor fi luate în considerare, funcționarii avertizează cu proteste de stradă de amploare: „Nu putem accepta ca reforma administrației să fie redusă la o listă făcută în grabă, fără consultare și fără criterii clare. Reducerile arbitrare înseamnă blocarea serviciilor publice, afectarea directă a cetățenilor și aruncarea a zeci de mii de oameni în șomaj. Solicităm întâlnire de urgență cu Guvernul și așteptăm un plan fundamentat până în data de 22 august. În lipsa acestuia, FNSA este pregătită să treacă la acțiuni de protest”, a declarat președintele FNSA, Bogdan Șchiop.

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație caută alianțe cu alți angajați nemulțumiți. FNSA invită toate federațiile sindicale din sectorul public să se ralieze acestui demers și să constituie un front comun împotriva măsurilor considerate abuzive. „Angajații din administrație NU poartă răspunderea pentru dezechilibrele bugetare și NU trebuie transformați în victimele erorilor de management politic!”, au mai transmis sindicaliștii.

Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) a luat ființă în anul 1995. Activitatea organizației este dedicată exclusiv sectorului „Administrație publică”.

În prezent, FNSA reunește sindicate din primării, consilii județene și instituții aflate în subordinea acestora, din toate regiunile țării, precum și din instituții ce țin de administrația centrală – Ministerul Finanțelor, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Institutul Național de Statistică, Curtea de Conturi, Consiliul Concurenței, Cancelaria Primului-ministru, Secretariatul General al Guvernului, Autoritatea Electorală Permanentă, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității și Autoritatea de Supraveghere Financiară – însumând aproximativ 30.000 de membri.