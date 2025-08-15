Echipa de la Banca Națională a României (BNR) a făcut public recent documentul referitor la tendințele din sectorul bancar pentru intervalul aprilie–mai 2025. S-au furnizat indicii relevanți despre factorii care au condus la depășirea pragului psihologic de 5 lei pentru un euro. Asta în contextul recentelor alegeri prezidențiale. Analiza relevă că dinamica dobânzilor aferente creditelor și depozitelor a exercitat o influență semnificativă asupra cursului valutar.

Conform informațiilor oficiale din partea autorităților competente, rata medie a dobânzii la creditele noi pentru clienții nebancari a consemnat o ușoară diminuare pe ansamblul perioadei, de -0,11 puncte procentuale. S-a ajuns în acest fel la o valoare procentuală de 7,79%. Această reducere este comparabilă ca amplitudine cu majorarea înregistrată în trimestrul precedent.

Și s-a semnalat o relativă stabilizare a costurilor de finanțare pentru persoanele fizice și companii. Din punct de vedere sectorial, tendințele au fost neuniforme. Împrumuturile noi acordate populației au marcat o scădere a ratelor medii, cu -0,25 puncte procentuale, până la 7,39%.

În mod special, creditele de consum au înregistrat un recul considerabil de până la 0,73 puncte procentuale. În acest mod, s-a ajuns la o valoare de 8,98%. Ceea ce reprezintă cel mai redus nivel din ultimii trei ani. Totodată, împrumuturile noi pentru locuințe au continuat o descreștere graduală, și s-a coborât, conform datelor oficiale, la o rată medie de 5,83%.

În opoziție, creditele noi destinate societăților nefinanciare au continuat să urce. În acest sens, s-a atins 8,84%, cu 0,23 puncte procentuale peste nivelul din primul trimestru al anului 2025. Această creștere a fost alimentată de cotațiile pieței monetare interbancare, în special pentru împrumuturile de valoare mare, peste 1 milion de euro.

Acești indici au avansat cu 0,37 puncte procentuale, până la 8,50%. Creditele cu valori mai mici, sub acest plafon, au consemnat o creștere mult mai moderată, atingându-se o valoare procentuală de 9,01%.

În paralel cu evoluția dobânzilor la credite, câștigurile aferente depozitelor noi la termen au înregistrat un salt semnificativ. Pentru populație, acestea au crescut cu 0,16 puncte procentuale, până la 4,98%. Iar pentru societățile nefinanciare majorarea a fost de 0,49 puncte procentuale, căci s-a ajuns până la 5,63%.