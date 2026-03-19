Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat lista marilor datornici la bugetul de stat, ordonată în funcție de obligațiile fiscale acumulate. Această publicare vine la aproximativ un an de la momentul în care autoritățile promiteau realizarea unui clasament clar al companiilor cu cele mai mari datorii. Deși documentul prezintă acum o ierarhizare, transparența rămâne parțială deoarece lista nu permite o analiză completă a datoriilor.

Clasificarea nu este detaliată pe tipuri de obligații, precum bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul de sănătate sau bugetul de șomaj, astfel încât imaginea reală a datoriilor rămâne incompletă. Scopul publicării listei este de a crește responsabilitatea fiscală și încrederea în sistemul de colectare. La nivel guvernamental, s-a promis realizarea unui top clar al datornicilor, în funcție de sumele restante.

În lista publicată de ANAF se regăsesc atât companii private, cât și companii de stat. Primele poziții sunt ocupate de ITALIA TOBACCO PRODUCTION S.R.L., AGROPONTE SRL, GALAXY TOBACCO SA, Societatea Națională a Căilor Ferate Române RA, CFR Marfă SA, Complexul Energetic Hunedoara, Societatea pentru Închiderea Minelor, URBAN SA, CAROM SA și GSP Offshore SRL.

Datornicii la stat sunt persoane fizice, firme sau instituții publice care înregistrează obligații fiscale restante, adică taxe, impozite, contribuții sociale sau alte creanțe bugetare care au depășit termenul de plată și nu au fost achitate la bugetul general consolidat. Aceștia includ atât companii private, cât și companii de stat, unele dintre cele mai mari datornice ale țării, precum și instituții publice, inclusiv primării. Începând cu 2026, conform unor inițiative recente, lista se extinde și asupra persoanelor fizice cu datorii semnificative.

Identificarea datornicilor se face de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), care notifică contribuabilii și publică periodic liste cu marii datornici, acțiune cunoscută popular ca „lista rușinii”. Restanțele fiscale includ impozitul pe profit sau pe venit, TVA, contribuții la asigurările de sănătate (CASS), contribuții la pensii (CAS), dar și alte obligații fiscale restante.

Persoanele și instituțiile care apar pe aceste liste se pot confrunta cu măsuri de executare silită, însă statul poate implementa, ocazional, amnistii fiscale sau alte facilități pentru a încuraja achitarea datoriilor. Totodată, ANAF nu publică numele celor pentru care și statul are datorii, pentru a permite compensarea obligațiilor. În perioada 2025–2026, eforturile autorităților s-au intensificat pentru ca publicul să fie informat și despre persoanele fizice cu datorii semnificative, nu doar despre firme.