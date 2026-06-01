Termen-limită la ANAF. Ce documente trebuie depuse până pe 8 și 25 iunie

Respectarea calendarului fiscal este esențială pentru fermieri, mai ales în lunile în care Agenția Națională de Administrare Fiscală stabilește termene multiple pentru depunerea declarațiilor și notificărilor. Luna iunie include mai multe obligații administrative care vizează atât regimul fiscal al agricultorilor, cât și raportări standard privind veniturile și tranzacțiile speciale.

În luna iunie, fermierii care își desfășoară activitatea în diverse forme juridice sau ca persoane fizice trebuie să respecte mai multe obligații fiscale stabilite de ANAF. Acestea includ notificări privind regimul special pentru agricultori, declarații privind impozitele datorate și raportări în cazul unor tranzacții specifice cu terenuri agricole.

Prima dată importantă din calendar este 8 iunie, termenul limită pentru depunerea notificărilor referitoare la aplicarea sau încetarea regimului special pentru agricultori.

Fermierii vizați pot utiliza următoarele formulare, în funcție de forma de organizare:

Formularul 010 – pentru persoane juridice și entități fără personalitate juridică

Formularul 016 – pentru persoane juridice străine cu conducere efectivă în România

Formularul 020 – pentru persoane fizice cu CNP

Formularul 070 – pentru PFA și profesii independente

Formularul 700 – pentru depunere electronică și modificări în Spațiul Privat Virtual

Această notificare este relevantă pentru fermierii care aleg să treacă la regimul normal de taxare sau care își modifică statutul fiscal în funcție de plafonul de scutire prevăzut de Codul fiscal.

Un alt termen important este 25 iunie, dată până la care se depune Formularul 100 – „Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat”.

Acest formular include mai multe categorii de impozite, precum:

impozit pe dividende și dobânzi

impozit pe premii și jocuri de noroc

impozit pe venituri din pensii

impozit pe arendă

impozit pe drepturi de autor

impozit pe transferul proprietăților imobiliare

impozit pe alte surse de venit

Formularul are rol de centralizare fiscală și este utilizat pentru declararea obligațiilor datorate de persoane fizice în diverse situații de venit.

Pe lângă termenele fixe din luna iunie, există și obligații cu termen variabil. Este cazul Formularului 213, care trebuie depus în termen de 10 zile de la data tranzacției.

Declarația se aplică în situațiile în care se vinde pachetul de control al unei societăți care deține terenuri agricole în extravilan, dacă:

tranzacția implică peste 25% din activele relevante

terenurile au fost deținute mai puțin de 8 ani

Această obligație este reglementată prin legislația privind vânzarea terenurilor agricole și are rolul de a asigura transparența fiscală în tranzacțiile cu impact agricol semnificativ.

Pentru fermieri, respectarea termenelor ANAF nu este doar o obligație legală, ci și o măsură de protecție financiară. Depunerea la timp a declarațiilor:

evită penalitățile și dobânzile de întârziere

asigură continuitatea activității economice

reduce riscul controalelor fiscale suplimentare

menține statutul fiscal corect al contribuabilului

Calendarul fiscal din iunie impus de ANAF evidențiază importanța disciplinei fiscale în sectorul agricol. Fermierii trebuie să urmărească atent termenele de 8 iunie, 25 iunie și obligațiile cu termen variabil pentru a evita sancțiunile și pentru a rămâne conformi cu legislația în vigoare.

Un management fiscal corect devine astfel un element esențial al stabilității oricărei exploatații agricole moderne.