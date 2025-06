UPDATE

Luni, comisiile parlamentare de specialitate au dat undă verde pentru numirea deputatului USR Ionuț Moșteanu în funcția de ministru al Apărării Naționale.

De asemenea, Ionuț Moșteanu va îndeplini și rolul de vicepremier.

Moșteanu a primit aprobarea în comisiile de apărare ale Camerei Deputaților și Senatului, fiind susținut de majoritatea voturilor.

Odată confirmat în funcție, ministrul Bogdan Ivan a abordat și subiectul menținerii mecanismului de plafonare a facturilor.

Oficialul a anunțat că reprezentanți ai mai multor ministere vor colabora pentru a găsi o soluție de compensare eficientă, dorind să implementeze „un sistem simplu, accesibil și rapid de decontat”, după cum a declarat el.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Audierile miniștrilor din Guvernul Bolojan. Nominalizarea sa pentru conducerea Ministerului Transporturilor a fost aprobată în comisiile de specialitate, cu 24 de voturi favorabile, 3 împotrivă și fără abțineri.

Opoziția nu a fost de acord cu faptul că nu a putut vorbi în cazul lui Bogdan Ivan.

„Am diplomația să nu ajungem să luăm decizii complicate și să rezolvăm totul pe cale amiabilă, cu diplomație și consens. Îi voi ajuta pe colegii mei din Ministerul Apărării Naționale să fim mai aproape de fiecare cetățean (…). Mă voi asigura că Armata are tot ce-i trebuie și mă refer a buget, la legile necesare”, a precizat Ionuț Moșteanu.

„Justiţia are nevoie în momentul de faţă categoric de independenţă. Eu sunt un adept al independenţei justiţiei. Ministrul Justiţiei este un factor politic, dar justiţia este apolitică, aşa trebuie să fie, aşa trebuie să rămână. Are nevoie de resursă, resursă umană, resursele materiale – bineînţeles, în condiţiile legii. Cunoaştem unde sunt bugetele şi cum sunt, are nevoie de asemenea de calitatea normei”, a spus el.