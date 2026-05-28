Primul contract finanțat prin Programul SAFE pentru A8 a fost semnat de către CNIR. Se construiesc tunele, poduri și noduri rutiere pe tronsonul Târgu Neamț – Târgu Frumos

Autostrada „Unirii” A8 face un nou pas important către construcție, după ce Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a semnat contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului 1 Târgu Neamț – Târgu Frumos, unul dintre cele mai importante loturi ale viitoarei autostrăzi care va lega Moldova de Transilvania și de granița cu Republica Moldova.

Contractul a fost semnat astăzi cu asocierea formată din SA&PE Construct SRL, Tehnostrade SRL, Spedition UMB și Euro-Asfalt, în prezența ministrului interimar al Transporturilor și Infrastructurii, Radu Miruță.

Valoarea investiției este de 4,87 miliarde de lei fără TVA, iar proiectul devine primul sector al Autostrăzii A8 finanțat prin Programul Security Action for Europe (SAFE), noul mecanism european de finanțare utilizat pentru infrastructura strategică.

Autoritățile spun că acest proiect este esențial pentru dezvoltarea Moldovei și pentru conectarea regiunii la coridoarele europene de transport.

Directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, a declarat că autoritățile încearcă să accelereze întregul proces pentru celelalte loturi ale A8, astfel încât proiectul să nu mai întâmpine întârzieri precum alte investiții mari de infrastructură.

„Este primul contract cu finanțare prin Programul SAFE pentru această autostradă și ne dorim să semnăm cât mai rapid posibil și următoarele contracte, imediat după soluționarea contestațiilor. După constituirea garanției de bună execuție și parcurgerea tuturor pașilor procedurali ne propunem să emitem Ordinul de începere în cel mai scurt timp, astfel încât să fie evitate situații recente, precum problemele unor contracte importante, inițial cu fonduri din PNRR pentru care, ulterior, a fost nevoie de identificarea altor soluții de finanțare”, a declarat directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

Declarația vine în contextul în care mai multe proiecte importante de infrastructură au întâmpinat dificultăți de finanțare în ultimii ani, iar autoritățile au fost nevoite să caute surse alternative după problemele apărute în implementarea PNRR.

Sectorul de autostradă Târgu Neamț (Moțca) – Târgu Frumos are o lungime de aproximativ 27 de kilometri și include lucrări de infrastructură de mare complexitate.

Potrivit datelor prezentate de CNIR, constructorii vor realiza:

36 de poduri și pasaje, cu o lungime totală de aproximativ 8,5 kilometri;

4 tunele, cu o lungime totală de 1,7 kilometri;

3 noduri rutiere majore, la Moțca, Pașcani și Târgu Frumos.

Numărul ridicat de structuri speciale arată dificultatea tehnică a proiectului, mai ales în zonele unde traseul traversează relief complex sau necesită conexiuni importante cu infrastructura existentă.

Durata totală a contractului este de 46 de luni, dintre care:

10 luni sunt dedicate proiectării;

36 de luni sunt alocate execuției lucrărilor.

Practic, dacă nu vor exista blocaje administrative sau contestații suplimentare, lucrările efective ar putea începe într-un termen relativ scurt după emiterea ordinului de începere.

Unul dintre cele mai importante elemente incluse în contract este construirea prioritară a unui segment de autostradă de 5,5 kilometri.

Acesta va asigura conexiunea dintre secțiunea III Leghin – Târgu Neamț din A8 și DN2, precum și legătura cu Autostrada Moldovei A7 pe relația Bacău – Pașcani.

Potrivit CNIR, acest sector trebuie realizat într-un termen de maximum 12 luni și este considerat strategic pentru integrarea celor două mari proiecte de infrastructură rutieră ale Moldovei.

Conectarea dintre A7 și A8 este văzută drept una dintre cele mai importante componente pentru dezvoltarea viitoarei rețele de autostrăzi din estul României.

Autoritățile susțin că finanțarea prin Programul Security Action for Europe (SAFE) poate reprezenta o soluție importantă pentru accelerarea marilor proiecte de infrastructură, mai ales în contextul dificultăților întâmpinate de unele investiții finanțate prin PNRR.

„Finanțarea infrastructurii rutiere prin Programul SAFE reprezintă o oportunitate concretă pentru dezvoltarea economică a regiunilor istorice, mobilitate la standarde europene și siguranță pentru milioane de români”, au transmis reprezentanții CNIR.

Potrivit autorităților, utilizarea Programului SAFE pentru infrastructura rutieră poate reduce riscul întârzierilor generate de lipsa fondurilor și poate asigura continuitatea unor proiecte strategice de mare valoare.

Autostrada „Unirii” A8 este unul dintre cele mai așteptate proiecte de infrastructură din România și unul dintre cele mai importante pentru regiunea Moldovei.

Proiectul are rolul de a conecta Moldova de Transilvania și de vestul Europei, dar și de a crea o legătură rutieră rapidă spre Republica Moldova, prin punctul de frontieră de la Ungheni.

De ani de zile, A8 este considerată o investiție strategică pentru reducerea decalajelor economice dintre Moldova și restul țării.

Mediul de afaceri și autoritățile locale din regiune au susținut în repetate rânduri că lipsa infrastructurii moderne a limitat dezvoltarea economică, investițiile și mobilitatea forței de muncă.

Construcția autostrăzii este văzută inclusiv ca un proiect important din punct de vedere geopolitic și economic, mai ales în contextul consolidării legăturilor cu Republica Moldova și al creșterii importanței coridoarelor de transport din estul Europei.

Autostrada „Unirii” a fost în ultimul deceniu subiectul mai multor controverse și dispute legate de finanțare, prioritizare și proceduri administrative.

Mai multe asociații civice și organizații din Moldova au acuzat în trecut întârzieri majore în lansarea licitațiilor și lipsa unui calendar clar pentru execuție.

Semnarea contractului pentru tronsonul Târgu Neamț – Târgu Frumos este considerată unul dintre cele mai importante progrese din ultima perioadă pentru proiectul A8.

Autoritățile spun acum că obiectivul principal este accelerarea semnării și pentru celelalte loturi, astfel încât lucrările pe întreaga autostradă să avanseze simultan în mai multe zone.