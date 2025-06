Familia lui Sly Stone a anunțat decesul într-un comunicat oficial, exprimându-și profunda tristețe față de pierderea artistului care a marcat profund istoria muzicii americane și mondiale.

Sly Stone a murit la 82 de ani

Leader al formației Sly and the Family Stone, Sly Stone a fost un muzician multi-instrumentist care a contribuit decisiv la evoluția muzicii funk în anii 1960 și începutul anilor 1970. Trupa sa s-a remarcat prin componența sa multirasială și mixtă, o raritate pentru perioada respectivă.

„Cu profundă tristeţe anunţăm moartea tatălui nostru iubit, Sly Stone de la Sly and the Family Stone”, a declarat familia sa într-un comunicat.

Una dintre cele mai memorabile apariții ale trupei a avut loc la legendarul festival Woodstock, în august 1969, când au urcat pe scenă în jurul orei 3 dimineața, în a treia zi a evenimentului. Prestația lor a fost considerată de către mulți drept una dintre cele mai bune ale festivalului, remarcându-se prin prospețime și energie, în ciuda orei târzii.

„Având în vedere apariţia lor târzie, Sly and The Family Stone erau remarcabil de proaspeţi şi în formă. Concertul de la Woodstock este considerat de mulţi drept una dintre cele mai bune prestaţii ale lor”, aminteşte site-ul dedicat festivalului.

În doar cinci ani de activitate intensă, Sly Stone a influențat decisiv peisajul muzicii. De la succesul inițial cu piesa „Dance to the Music” în 1967, urmată de hitul „Everyday People” în 1968, până la capodopera rhythm and blues din anii 1970, „If You Want Me To Stay”, creațiile sale au devenit repere pentru generații de artiști.

Contribuția lui Sly Stone a fost esențială pentru modelarea sunetului viitorului. A inspirat artiști de renume precum Prince, Miles Davis, Red Hot Chili Peppers și OutKast. În ciuda popularității și a geniului său creativ, Sly Stone s-a confruntat cu dificultăți majore legate de faima bruscă, care l-au condus spre dependența de droguri. Problemele personale au dus la absențe de la concerte, scăderea calității producției muzicale și, în cele din urmă, la destrămarea trupei în 1973.

A fost arestat în repetate rânduri din cauza consumului de droguri

A fost arestat în repetate rânduri din cauza consumului de droguri și a ajuns chiar să trăiască o perioadă fără adăpost, locuind într-o camionetă. Cu toate acestea, a reușit să iasă din acest cerc vicios, mărturisind în memoriile sale publicate în 2023 că s-a lăsat de droguri în 2019.

Recunoașterea meritelor sale a venit și prin introducerea formației Sly and the Family Stone în Rock and Roll Hall of Fame în anul 1993, o confirmare a influenței profunde pe care artistul a avut-o asupra muzicii moderne.

Moartea lui Sly Stone marchează sfârșitul unei epoci, dar moștenirea sa muzicală va continua să inspire generații întregi.