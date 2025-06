Decizia de a opri lansările rachetelor antigrindină, luată în primăvara acestui an, a declanșat un val de acuzații la adresa Ministerului Agriculturii. Oficialii din domeniul apărării, dar și agricultorii afectați de distrugerile provocate de grindină, vorbesc despre o acțiune cu impact grav asupra economiei naționale. În paralel, industria românească de apărare este amenințată prin sistarea activității la una dintre cele mai importante facilități de producție, Electromecanica Ploiești.

Aurel Cazacu, fost director al companiei Romarm și expert în industria de apărare, a criticat dur decizia de a opri sistemul antigrindină.

Invitat la o emisiune televizată, acesta a susținut că în spatele deciziei se află interese care afectează nu doar agricultura, ci și capacitățile strategice ale României, scriu cei de la Cetățeanul.

Electromecanica Ploiești, locul unde se produc rachetele folosite pentru combaterea grindinei, este una dintre victimele colaterale ale acestei măsuri. Potrivit lui Cazacu, acțiunea este una „antiromânească”, menită să vulnerabilizeze două domenii critice – agricultura și apărarea.

În opinia sa, decizia vine în contextul unui „război meteo”, în care efectele climatice sunt folosite pentru a destabiliza economia agricolă a țării.

Generalul în rezervă Gheorghe Căunei Florescu, fostul coordonator al sistemului național antigrindină, susține că decizia de oprire a lansărilor nu are fundament tehnic. El afirmă că a fost înlăturat din funcție după ce a avertizat asupra consecințelor grave ale suspendării programului.

Florescu consideră că există grupuri de interese care urmăresc falimentarea sectorului agricol românesc, pentru a crea oportunități pentru traderii de cereale. Aceștia ar profita de incapacitatea fermierilor locali, cumpărând la prețuri mici fermele aflate în dificultate.

„Nu înțeleg de ce instituțiile statului, DNA, DIICOT, nu-și fac datoria? Sunt mai multe interese, am mai spus-o, iar asta m-a costat funcția. Au interesul să falimenteze agricultura, să aducă cereale din afara Uniunii Europene.

În viziunea sa, aceste mișcări fac parte dintr-un plan amplu de subminare a securității alimentare naționale.

Odată cu suspendarea sistemului antigrindină, fermierii din județul Vrancea au suferit pierderi majore în urma fenomenelor meteo extreme. O ploaie cu gheață de proporții a distrus recoltele, iar oamenii au reacționat cu furie și disperare în mediul online.

Un agricultor din zonă a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, descriind cum „munca a fost făcută praf” și că „țăranii sunt falimentari”. Postarea reflectă sentimentul de abandon al celor care își bazau veniturile pe o recoltă care, în lipsa protecției, a fost distrusă complet.

„Fraților… am înfrânt! Sistemul anti-grindină din Vrancea a fost oprit. Pentru câteva voci ale unor țăcăniți analfabeți, munca mea și a multor fermieri din Vrancea a fost făcută praf astăzi de o ploaie cu gheață de dimensiuni mari! Să nu-mi mai cereți vin că nu mai am! Bieții țărani care se bazau pe producția acestui an sunt falimentari! O să meargă cu ziua la cei care au sisteme anti grindină pe meleaguri îndepărtate!”, a scris pe Facebook un fermier vrâncean.