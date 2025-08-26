Autoritățile de la Damasc anunță o măsură fără precedent pentru economia națională. Lira siriană, puternic devalorizată în urma anilor de conflict și sancțiuni, va trece printr-o schimbare de formă și va fi înlocuită treptat cu bancnote noi. Potrivit anunțului făcut de Abdul Qadir al-Hasriya, Banca Centrală va elimina două zerouri de pe actualele bancnote, o decizie considerată esențială pentru fluidizarea pieței interne.

Planul de schimbare a monedei a fost prezentat de guvernatorul Băncii Centrale Siriene, Abdul Qadir al-Hasriya. El a precizat că „este o problemă foarte importantă şi (…) nu va avea niciun impact asupra valorii monedei”.

Măsura are rolul de a simplifica plățile și evidențele contabile, într-o economie afectată de un deceniu de război.

Prăbușirea lirei siriene a început în 2011, odată cu izbucnirea conflictului armat. De la 50 de lire pentru un dolar, moneda a ajuns la peste 10.000 de lire pentru aceeași sumă. Această depreciere majoră a obligat populația să folosească sume uriașe de numerar pentru achiziții cotidiene.

Al-Hasriya a subliniat că nu este vorba despre o creștere a masei monetare, ci despre o înlocuire:

„Nu vom creşte masa monetară, dar vom înlocui masa monetară existentă. Schimbarea monedei naţionale este un semn de eliberare financiară după eliberarea politică şi căderea vechiului regim”, a spus el.

Oficialul spune că această schimbare trebuie privită ca un proces tehnic, nu ca o soluție magică pentru inflație. Această declarație confirmă intenția noilor autorități de a marca o ruptură față de trecut.

În cei 14 ani de conflict, moneda Siriei a ajuns la un minim istoric. Lira siriană și-a pierdut 99% din valoare față de dolarul american, după ce regimul condus de Bashar al-Assad a declanșat un război care a distrus economia și mijloacele de trai ale populației.

Lipsa plăților digitale a adâncit criza: oamenii sunt obligați să transporte saci de bancnote, cântărind uneori câteva kilograme, pentru cumpărăturile zilnice.

În prezent, cea mai mare bancnotă aflată în circulație este cea de 5.000 de lire, iar eliminarea a două zerouri va face ca 50 de lire să echivaleze cu aceeași putere de cumpărare.

Un alt obiectiv al băncii centrale este introducerea unor noi cupiuri. Abdul Qadir al-Hasriya a precizat că instituția intenționează să lanseze șase tipuri noi de bancnote. Acestea vor fi tipărite pentru a răspunde cererii interne și pentru a înlocui treptat cupiurile vechi, pe care se regăsesc portretele lui Bashar al-Assad și ale tatălui său, Hafez.

Oficialul nu a oferit detalii despre locurile de producție sau companiile implicate, însă a menționat că bancnotele vor fi tipărite în mai multe locații din motive logistice. Decizia vine după ani în care Siria a depins de sprijin extern pentru tipărirea monedei sale.

După începutul războiului civil, tipărirea bancnotelor a fost realizată aproape exclusiv în Rusia, un aliat apropiat al regimului Assad. Această dependență a fost menționată și de autorități, care confirmă că încă din decembrie Damascul a primit transporturi de bancnote tipărite la Moscova.

Specialiștii economici susțin că noul proces va avea efecte semnificative asupra pieței interne. În primul rând, schimbarea va reduce problemele legate de transportul și depozitarea numerarului, simplificând plățile și economisind timp. În al doilea rând, reevaluarea va readuce sume uriașe de bani în circuitul bancar, estimările indicând existența a circa 40 de trilioane de lire în afara sistemului formal.

Cei care dețin numerar vor fi obligați să-l schimbe la bănci, inclusiv fondurile acumulate ilegal. Regimul anterior a încurajat monopoluri și activități ilicite, inclusiv trafic de droguri și contrabandă, consolidând o economie de război. Autoritățile susțin că noua etapă va ajuta la identificarea fluxurilor financiare și la crearea unor politici fiscale mai eficiente, dar și la eliminarea bancnotelor cu imaginile lui Assad și ale tatălui său, semn al unei distanțări clare față de trecut.

Schimbarea actuală marchează o tranziție atât economică, cât și simbolică. Prin eliminarea vechilor imagini și introducerea unor bancnote noi, autoritățile transmit un mesaj de distanțare față de perioada anterioară. În același timp, rămâne o provocare majoră redresarea valorii lirei siriene, într-un context economic fragil.