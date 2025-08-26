UPDATE

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București și judecătorii Curții de Apel București au anunțat, marți, 26 august, că își suspendă activitatea „pe durată nedeterminată”. Măsura va rămâne în vigoare până la retragerea proiectului privind pensiile speciale ale magistraților.

Procurorii Tribunalului București și-au prezentat forma de protest prin mai multe măsuri concrete. Printre acestea se numără:

suspendarea activităților de urmărire penală, cu anumite excepții, și oprirea supravegherii urmăririi penale în dosarele existente.

nu vor primi dosarele penale în care organele de cercetare penală fac propuneri de încheiere a urmăririi penale și nu vor soluționa plângeri împotriva deciziilor de netrimitere în judecată.

activitatea de soluționare a cererilor venite din partea părților sau a altor instituții și relația cu publicul vor fi suspendate, precum și toate activitățile conexe de urmărire penală.

Judecătorii Curții de Apel București (CAB) au confirmat și ei suspendarea activității, până la retragerea proiectului Guvernului referitor la pensiile speciale. Potrivit comunicatului CAB, excepție fac cauzele ce implică drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei în faza de urmărire penală, dosarele ce privesc măsuri preventive privative de libertate, declararea indezirabilității, custodia publică și suspendarea executării actelor administrative.

Totuși, judecătorii CAB își vor continua atribuțiile administrative, inclusiv motivarea hotărârilor, verificarea și regularizarea cererilor, studiul individual și formarea profesională continuă. Această delimitare urmărește menținerea funcționării interne a instanței, chiar dacă activitatea cu publicul și soluționarea cauzelor este suspendată.

„Suspendă soluționarea cauzelor, cu excepția celor care au în care se exercită funcția de dispoziție asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, în faza de urmărire penală, a cauzelor având ca obiect dispoziția asupra măsurilor prevenitve privative de libertate , luare măsură declarare indezirabil, custodia publică, suspendarea executării actelor administrative”, a transmis Curtea de Apel București.

Decizia de suspendare survine după ce Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat convocarea adunărilor generale ale judecătorilor și procurorilor pentru 26 și 27 august. Scopul întâlnirilor este dezbaterea modificărilor aduse de Guvern în ceea ce privește pensiile magistraților, un subiect care a generat tensiuni între sistemul judiciar și autorități.

Din totalul de 241 de judecători, la Adunarea Generală au participat 228, ceea ce a asigurat constituirea legală a reuniunii. Din cele 228 de voturi valabil exprimate, 224 au fost „pentru”, un vot a fost „împotrivă”, iar trei judecători s-au abținut.

În urma acestei exprimări, Adunarea Generală a judecătorilor Curții de Apel București a hotărât să solicite retragerea proiectului de lege referitor la reforma pensiilor de serviciu ale magistraților.

Știrea Inițială

Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat organizarea adunărilor generale ale judecătorilor și procurorilor în 26 și 27 august. Motivul principal îl reprezintă modificările propuse de Guvern în ceea ce privește pensiile magistraților.

Instituția a transmis un comunicat în care afirmă că politicienii și presa manifestă un „dispreț” față de magistrați, în ciuda activității acestora desfășurate „cu onestitate și profesionalism”.

În mesajul oficial, CSM susține că în ultima perioadă s-au intensificat acțiunile publice ostile împotriva sistemului judiciar.

Se face referire la „luări de poziție repetate ale reprezentanților coaliției de guvernare”, prin care s-ar încerca „culpabilizarea sistemului judiciar pentru dificultățile economice și bugetare cu care se confruntă societatea românească” și „distragerea atenției de la cauzele reale”.

De asemenea, forul magistraților acuză „intensificarea campaniei mediatice împotriva sistemului judiciar” și „promovarea agresivă” a ideii că modificările premierului Ilie Bolojan ar fi menite să elimine privilegii.

Potrivit instituției, se ignoră constant argumentele venite din partea magistraților, iar statutul acestora este pus în discuție „într-o atmosferă de ură publică generată de acțiunile iresponsabile ale factorului politic”.

CSM avertizează că prin aceste acțiuni se încearcă transmiterea mesajului că justiția ar fi „un instrument la discreția factorului politic”. Instituția consideră această situație gravă și subliniază că afectează percepția publică asupra statului de drept.

„Solicită ferm reprezentanţilor puterii executive şi puterii legislative să înceteze campania agresivă împotriva autorităţii judecătoreşti, care afectează grav statul de dretp, drepturile şi libertăţile cetăţenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiţie independentă”, se arată în hotărârea Adunării Generale a judecătorilor.

În comunicatul oficial, CSM cere ca orice modificare a statutului judecătorilor și procurorilor să fie precedată de discuții cu sistemul judiciar. Instituția atrage atenția că este nevoie de o justificare transparentă și de măsuri proporționale cu specificul și riscurile activității judiciare.

Forul magistraților consideră că schimbările propuse de Guvern în privința pensiilor speciale afectează direct independența justiției. În același timp, se menționează că reforma acestui sistem a fost deja realizată prin Legea 282/2023, iar noile măsuri nu au justificare.

„Este o atitudine inadmisibilă care concretizează o poziție inflexibilă, de forță și de autoritate a puterii executive în raport cu puterea judecătorească, inacceptabilă într-o societate democratică și specifică societăților autocratice”, arată comunicatul.

CSM mai susține că modul în care Guvernul a ales să acționeze contravine principiilor constituționale privind separația și echilibrul puterilor. În opinia instituției, este afectat și principiul cooperării loiale, esențial în raporturile dintre autorități.

În contextul tensiunilor, CSM a stabilit că în zilele de 26 și 27 august vor fi organizate adunări generale ale magistraților. Aceste întâlniri vor avea ca scop formularea unei poziții oficiale privind proiectul Guvernului care vizează pensiile.

Proiectul respectiv este inclus în al doilea pachet de măsuri anunțat de executiv. Conform comunicatului, magistrații vor analiza documentul și vor transmite un punct de vedere unitar, în încercarea de a bloca orice inițiativă considerată neconformă cu principiile statului de drept.

CSM precizează că astfel de modificări trebuie realizate doar în urma unui proces transparent și prin consultare reală. Forul subliniază că orice decizie care vizează sistemul judiciar are un impact major asupra funcționării justiției și asupra echilibrului instituțional.

Instituția reafirmă că „orice intervenție normativă sau de altă natură cu privire la judecători și procurori să fie precedată de un dialog real cu sistemul judiciar” și că este necesară „o justificare transparentă a măsurilor și asigurarea proporționalității acestora cu specificul, complexitatea și riscurile inerente activității judiciare”.