Italia aplică, începând de sâmbătă, pedepse mult mai dure pentru șoferii care aruncă deșeuri din autovehicule, relatează agenția dpa, citată de Agerpres.

În situațiile considerate grave — precum abandonarea unui sac întreg de gunoi pe șosea sau pe marginea drumului, indiferent dacă vehiculul se află în mers ori staționează — amenda poate ajunge la 18.000 de euro. În prezent, pentru obiecte mai mici, cum ar fi șervețele, sticle de plastic sau mucuri de țigară, sancțiunile se opresc la 1.188 de euro.

Noua legislație adaugă și măsuri complementare. Dacă deșeurile sunt aruncate într-o rezervație naturală sau într-o zonă protejată, contravenientul poate rămâne fără permis și se poate confrunta chiar cu pedepse privative de libertate.

O schimbare notabilă privește modul de constatare a faptei: autoritățile nu vor mai fi obligate să surprindă șoferul în flagrant, imaginile obținute de camerele de supraveghere — omniprezente în multe localități italiene — fiind suficiente pentru aplicarea sancțiunilor.

Problema abandonării deșeurilor pe domeniul public este răspândită în Italia, inclusiv în zone turistice, unde străzile ajung uneori să semene cu adevărate gropi de gunoi. Noile măsuri îi vizează și pe vizitatorii străini care încalcă legea.

Portofino, una dintre cele mai exclusiviste stațiuni de pe Riviera Italiană, introduce restricții stricte pentru vizitatori în perioada de vârf a sezonului estival. Începând cu 15 iulie și până la sfârșitul lui septembrie, mersul desculț, purtarea costumelor de baie pe străzi și consumul de alcool în afara spațiilor autorizate sunt interzise. Mai multe elemente aici.

Ordonanța semnată de primarul Matteo Viacava vizează și alte comportamente considerate nepotrivite: picnicurile, consumul de alimente pe domeniul public sau așezatul pe jos, pe ziduri ori în parcuri. Autoritățile susțin că măsurile sunt necesare pentru a păstra liniștea și rafinamentul unei localități cu doar 400 de locuitori permanenți, dar care atrage anual peste 100.000 de turiști.

Amenzile pentru nerespectarea regulilor pot ajunge la câteva sute de euro. Primarul subliniază că restricțiile nu sunt o pedeapsă, ci un semn de respect pentru oraș și comunitatea sa. Portofino se alătură astfel altor destinații italiene, precum Veneția, Roma sau Capri, care au introdus măsuri similare pentru a proteja patrimoniul și a limita efectele turismului de masă.