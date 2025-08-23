Diplomația românească a pierdut astăzi unul dintre cei mai distinși reprezentanți ai săi. Ambasadorul (r) Ioan Donca, născut în 1940, s-a stins din viață la vârsta de 85 de ani, lăsând în urmă o carieră remarcabilă dedicată promovării intereselor României și consolidării relațiilor internaționale.

Donca a fost un diplomat de vocație și un om de stat în cel mai nobil sens al cuvântului, reprezentând România în posturi de prim rang, între care Malaezia (Kuala Lumpur), Ungaria (Budapesta), Rusia (Moscova) și China (Beijing).

Pe parcursul carierei sale, Ioan Donca a traversat momente-cheie pentru politica externă românească, de la perioada de început a României postdecembriste până la consolidarea parteneriatelor strategice și a dialogului regional.

A fost cunoscut ca un constructor de punți între capitale și culturi, între interese economice și nevoia de securitate, și între misiunea oficială și grija pentru comunitățile de români din afara granițelor. Colegii săi subliniază calmul, discreția, simțul măsurii și atenția sa la detalii, trăsături definitorii pentru un profesionist care înțelege că în diplomație cuvintele pot lăsa urme adânci în istorie, relatează EVZ.

Ioan Donca a rămas un mentor pentru generații de tineri diplomați, încurajând pregătirea serioasă, loialitatea față de interesul național și respectul față de interlocutori, indiferent dacă aceștia erau aliați sau adversari. În dialogurile publice, el a susținut constant ideea unei Românii predictibile, conectate și respectate pe plan internațional.

Cariera sa diplomatică include mandatul de ambasador în Ungaria între 1993 și 1997, urmat de roluri de consilier și director în Ministerul Afacerilor Externe pentru Asia, Orientul Mijlociu, Africa și America Latină (1997–1999).

Din 1999 a condus misiunea diplomatică de la Beijing, fiind acreditat și în Mongolia, și a fost decorat cu Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Comandor. Ulterior, a fost ambasador cu misiuni speciale între 2002 și 2005, iar între 2005 și 2008 a reprezentat România în Federația Rusă.

După 2008 a activat în cadrul ASEF/ASEM și în mediul privat, ocupând funcția de consilier al președintelui și director general la NIRO Holding, și a fost membru în diverse organizații culturale și academice.

Din 2015, Ioan Donca a fost Consul onorific al Letoniei în România, fiind decorat de președintele Letoniei cu Ordinul de Stat pentru Merit, o distincție ce reflectă contribuția sa la consolidarea relațiilor diplomatice și culturale între România și Letonia.

Cei care doresc să-și ia rămas bun de la Ambasadorul Donca o pot face luni, 25 august 2025, de la ora 12:00, la sediul Consulatului Onorific al Letoniei din strada Dinu Vintilă 6b, în complexul rezidențial Central Parc din București.

România își ia rămas bun de la un diplomat a cărui profesionalism, discreție și caracter au consolidat prestigiul țării pe plan internațional. Dumnezeu să-l odihnească în pace!