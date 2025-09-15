Când chiar trebuie să folosești engleza, îți dai seama repede că nu ajunge doar să înțelegi câteva cuvinte din context. Trebuie să poți răspunde, să întrebi ceva, să continui conversația. Și exact aici apare diferența dintre a „ști câteva expresii” și a putea vorbi cu adevărat. De aceea tot mai mulți aleg aici cursuri de engleză în București.

La Oratorica nu repeți după manual și nu înveți liste întregi de cuvinte pe de rost. Totul se bazează pe discuții, pe situații reale și pe exerciții care chiar te pun să vorbești. Asta te ajută să fii mai sigur pe tine la un interviu, să scrii e-mailuri fără stres și să te descurci ușor când călătorești – vezi aici cum funcționează cursurile.

Dar nu e doar engleza. În orașele mari, unde businessul german e prezent la tot pasul – de la ambasade și institute culturale până la companii precum Bosch, Siemens, DB Schenker, Kaufland sau Continental – cunoașterea limbii germane devine un avantaj greu de ignorat.

Când știi germană, nu mai ești doar „un candidat bun”, ești unul rar, o resursă valoroasă într-o piață de muncă aglomerată. Nu trebuie să te muți la Berlin ca să profiți: prin cursurile de germană Oratorica ai acces la proiecte internaționale, clienți noi și salarii mai bune chiar din capitală. Mulți visează să plece în Viena sau München, dar adevărul e că oportunitățile apar și aici, dacă stăpânești germana.

Oratorica nu e o școală clasică de limbi străine. E un loc unde:

– înveți 100% online, cu program flexibil – dimineața, la prânz sau seara

– lucrezi în grupe mici, ca să ai timp să vorbești și să primești feedback personalizat

– ai profesori calificați și empatici, care știu să explice, să corecteze și să te încurajeze

– folosești metode moderne, recunoscute internațional, cu obiective clare și progres vizibil

– începi cu o testare gratuită, ca să știi exact de unde pornești și ce ți se potrivește

Cursurile nu sunt doar teorie, ci exerciții practice, discuții și roluri inspirate din viața de zi cu zi. Astfel, ceea ce înveți la curs devine imediat util la birou, la interviuri sau în călătorii.

Într-o lume în care engleza a devenit standard și germana un avantaj competitiv, alegerea e simplă: investești azi în tine și deschizi ușile către oportunitățile de mâine.

Înscrierile la Oratorica sunt deschise deja, iar locurile sunt limitate. Primul pas e ușor: intră pe website, fă testarea gratuită și vezi unde te afli. De acolo, totul vine pas cu pas, cu sprijinul profesorilor Oratorica – fie că alegi engleza, germana sau oricare altă limbă străină.