Plus-auto.ro a anunțat oficial lansarea unor funcționalități și servicii noi care transformă modul în care se desfășoară tranzacțiile auto online. Schimbările sunt adresate atât persoanelor fizice care își listează vehiculul, cât și dealerilor profesioniști cu stocuri mari. Printre noutăți se regăsesc pachete avantajoase de listare, o integrare automată prin API, servicii financiare asociate și un design proaspăt al platformei. Obiectivul este clar: simplificarea procesului de vânzare și cumpărare a autovehiculelor.

Pentru cei care vor să își vândă mașina direct pe platformă, plus-auto.ro a introdus două pachete adaptate nevoilor diferite: https://plus-auto.ro/tarife-cont-individual/

Pachetul Sprint oferă o soluție rapidă și accesibilă pentru listarea oricărui tip de vehicul.

Costul este de 10 euro, cu TVA inclus, iar anunțul rămâne vizibil timp de 30 de zile. Printre beneficii se numără publicarea oricărui tip de vehicul, comunicarea directă cu potențialii cumpărători și posibilitatea de a salva anunțurile ca draft. Utilizatorii au acces facil la istoricul plăților și pot descărca facturile direct din cont.

Al doilea pachet, denumit Maraton, este conceput pentru expunere de lungă durată. Prețul standard este de 50 de euro, dar până la finalul anului 2025 există o reducere de 50%, ceea ce înseamnă că anunțul costă doar 25 de euro.

Spre deosebire de pachetul anterior, acesta are o durată nelimitată, valabilă până la momentul vânzării vehiculului. Utilizatorii beneficiază de aceleași avantaje ca în pachetul Sprint, însă cu un plus important: reafișarea automată a anunțului în topul listărilor, lunar.

Ambele pachete sunt gândite să aducă mai multă vizibilitate și siguranță celor care aleg să vândă direct pe platformă. Procedura de plată se face online, rapid și sigur, iar datele de contact rămân permanent vizibile pentru potențialii cumpărători.

Platforma a introdus și o metodă automată de integrare pentru dealerii profesioniști. Prin sistemul de API, aceștia pot încărca rapid anunțurile fără a mai face upload manual.

În plus, stocurile sunt actualizate în timp real, ceea ce asigură o vizibilitate mai bună și un flux constant de oferte noi. Această funcționalitate se adresează în special dealerilor cu stocuri mari și variate.

Beneficiile sunt evidente și pentru cumpărători. Aceștia pot accesa oferte verificate, provenite de la parteneri profesioniști, având siguranța că informațiile afișate sunt actualizate.

În plus, gama diversificată de vehicule disponibilă pe platformă crește considerabil. Lista dealerilor care folosesc deja această metodă de integrare este disponibilă pe plus-auto.ro, în secțiunea dedicată.

Această abordare digitală poziționează platforma ca un punct de întâlnire sigur între cumpărători și dealeri, eliminând barierele și simplificând procesul de tranzacționare.

Vezi lista dealerilor deja activi: plus-auto.ro/dealeri

Pe lângă anunțurile de vânzare, platforma a introdus și servicii financiare pentru a oferi un proces complet. Utilizatorii pot accesa leasing pentru achiziții în rate avantajoase sau credite de nevoi personale pentru finanțare rapidă.

În curând, vor fi disponibile și oferte de asigurări CASCO și RCA, concepute pentru a aduce siguranță suplimentară la achiziționarea unui vehicul.

Lista partenerilor specializați va fi extinsă constant, astfel încât platforma să ofere un ecosistem complet pentru orice tip de tranzacție auto. Aceste servicii sunt integrate direct în paginile de anunțuri, astfel încât utilizatorii să aibă la îndemână toate opțiunile necesare.

Astfel, plus-auto.ro nu mai reprezintă doar un marketplace, ci o soluție completă pentru cei care caută să cumpere sau să vândă vehicule cu toate serviciile asociate.

Descoperă serviciile: plus-auto.ro/servicii

Platforma a trecut și printr-un refresh vizual, adăugând funcții utile pentru cei care își creează cont. Printre acestea se numără lista de favorite, care permite salvarea vehiculelor preferate și primirea de notificări în cazul reducerilor de preț sau al modificărilor importante.

De asemenea, utilizatorii pot salva căutări specifice și primesc notificări automate atunci când apar vehicule similare. Aceste îmbunătățiri cresc gradul de interactivitate și simplifică procesul de monitorizare a ofertelor.

Plus-auto.ro devine mai mult decât un marketplace auto – este un loc unde vinzi rapid, cumperi în siguranță și ai la dispoziție toate serviciile de care ai nevoie pentru o tranzacție simplă și completă.