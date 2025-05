Potrivit unor surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, Elena Udrea ar fi solicitat recent acces la consiliere spirituală din partea unui pastor aparținând cultului penticostal.

Cererea ar fi fost aprobată, iar fostul ministru ar fi avut o întrevedere cu pastorul respectiv. Conform acelorași surse, discuția ar fi avut loc într-un cadru privat și nu ar fi generat niciun fel de avantaj sau facilități în regimul de detenție al Elenei Udrea, scrie Gandul.

Înainte de condamnare, Udrea se declara o persoană religioasă, afirmând public că este interesată de influența credinței asupra vieții. Totodată, în perioada post-condamnare, ar fi continuat să se implice în activități religioase și să caute căi prin care să se apropie de spiritualitate. Gestul de a solicita consiliere religioasă nu este o noutate în rândul deținuților, cultul penticostal fiind frecvent ales de persoane aflate în executarea unor pedepse, printre care se regăsesc și nume sonore precum Sile Cămătaru sau Gheorghe Dincă.

Elena Udrea a fost exmatriculată în anul 2017 de la masterul „Consiliere Pastorală și Asistență Psihosocială”, din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-Bolyai”. Decizia a fost luată în contextul multiplelor dosare penale în care era implicată. Într-un mesaj publicat atunci pe Facebook, Udrea explica faptul că nu mai avea timpul sau dispoziția necesară pentru a continua studiile, precizând că starea sa de spirit era afectată de procesele în care era implicată.

Ea menționa că și-a dorit să urmeze acel master din pasiune, nu pentru a-și completa CV-ul, și promitea că va reveni asupra studiilor teologice după finalizarea „sagăi penale” în care era implicată. Deși a fost nevoită să renunțe temporar la parcursul academic, spunea că rămâne o practicantă a credinței, interesată de influența acesteia asupra vieții de zi cu zi.

„Îmi pare rău că nu am reușit să termin acum cursurile de master, pentru că pur și simplu nu am timpul necesar și mai ales nu am starea de spirit pentru a studia temeinic teologia în aceasta perioadă. Eu am ales să fac acest masterat din pasiune, nu pentru CV, ca urmare dorința mea este chiar să cercetez, să aflu lucruri, nu să trec examenele cum își iau alții „doctoratele”.

Când am început, aveam un dosar penal în instanță, acum am trei!!!!!!, am câte 5, 6 termene pe lună, mii de pagini de citit, apărări de pregătit… aproape tot timpul meu e dedicat acestei saga penale… După ce se va termina, voi relua cu siguranță cursurile. Până atunci, rămân aceeași practicantă religioasă și la fel de interesată de credința și influențele credinței asupra vieții noastre”, a scris atunci Elena Udrea pe Facebook.