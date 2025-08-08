România a decis să susțină Declarația Comună privind Securitatea și Reziliența Cablurilor Submarine într-o Lume Digitalizată Globală, lansată de Statele Unite și partenerii europeni.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE), acest document vizează alinierea acțiunilor concrete de protecție a infrastructurilor critice submarine.

MAE precizează că măsura vine în urma discuțiilor purtate săptămâna trecută între ministra afacerilor externe Oana Țoiu și secretarul de stat american Marco Rubio. Declarația are scopul de a coordona eforturile internaționale în fața riscurilor tot mai mari de sabotaj, atacuri cibernetice și campanii hibride care pot afecta infrastructura de comunicații subacvatică.

Ministra de Externe Oana Țoiu a transmis că România, ca stat riveran la Marea Neagră și hub regional în domeniul tehnologic, este direct interesată de protejarea cablurilor submarine.

„Ca ţară situată la Marea Neagră şi care este un hub regional în domeniul tehnologic, România este direct interesată de protejarea cablurilor submarine şi se alătură astfel partenerilor săi din Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii”, a declarat ministrul de Externe, Oana Ţoiu.

Reprezentanții MAE au subliniat că România a participat activ în inițiativele NATO și ale Uniunii Europene pentru protecția infrastructurilor critice submarine. Conform comunicatului transmis de instituție, România își propune să consolideze securitatea în regiunea Mării Negre prin măsuri bilaterale și multilaterale.

Ministerul a mai arătat că în perioada următoare sunt prevăzute proiecte energetice de amploare care implică utilizarea infrastructurii submarine. Acestea vor contribui la reducerea dependenței energetice atât pentru România, cât și pentru Uniunea Europeană și alte state din regiune.

În acest context, protejarea cablurilor și structurilor submarine devine parte integrantă a strategiei naționale de securitate. MAE indică faptul că aceste investiții sunt corelate cu angajamentele asumate de liderii NATO în cadrul summitului din Washington.

„Aceste demersuri sunt cu atât mai necesare cu cât România vizează dezvoltarea şi finalizarea unor proiecte energetice de anvergură în viitorul apropiat, a căror implementare va contribui la diminuarea dependenţei energetice a României, dar şi a Uniunii Europene şi a altor state din regiunea extinsă a Mării Negre”, a adăugat MAE.

România participă, de asemenea, la inițiativa Counteraction Measure Task Group, desfășurată împreună cu Turcia și Bulgaria. Obiectivul acestei acțiuni este identificarea și neutralizarea minelor în derivă în apele Mării Negre.

Potrivit ministerului, astfel de activități sprijină securitatea maritimă și protejează transportul naval și infrastructura subacvatică. România își menține angajamentul de a promova siguranța regională și stabilitatea în fața amenințărilor hibride, digitale și fizice.