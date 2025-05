Johnny Rodriguez a devenit celebru în anii 1970, când a lansat hituri precum „Ridin’ My Thumb to Mexico” și „You Always Come Back (to Hurting Me)”. De-a lungul carierei sale, a reușit să plaseze șase single-uri pe primul loc în topul Billboard Hot Country Songs și alte nouă în Top 10.

Johnny Rodriguez a fost inclus în Texas Country Music Hall of Fame

Impactul său a fost recunoscut oficial în 2007, când a fost inclus în Texas Country Music Hall of Fame, instituție care l-a caracterizat drept „cel mai mare și mai memorabil cântăreț Chicano Country din toate timpurile”, conform NY Times.

Născut Juan Raoul Davis Rodriguez pe 10 decembrie 1951, în Sabinal, Texas, la aproximativ 105 kilometri vest de San Antonio, artistul provenea dintr-o familie numeroasă, fiind al nouălea din cei zece copii ai lui Andres Rodriguez și Isabel Davis. La vârsta de 7 ani, Johnny a primit prima sa chitară, oferită de fratele său mai mare, Andres, moment ce avea să-i influențeze decisiv parcursul artistic.

Aceste pierderi timpurii au avut un impact puternic asupra regretatului artist

Adolescența lui Rodriguez a fost marcată de tragedii personale profunde. Tatăl său a murit de cancer când Johnny avea doar 16 ani, iar în anul următor fratele său Andres a decedat într-un accident de mașină. Conform Texas Country Music Hall of Fame, aceste pierderi timpurii au avut un impact puternic asupra tânărului, influențându-i comportamentul și viața personală, descrisă ulterior ca fiind una marcată de „o spirală descendentă”.

„Tata nu a fost doar un muzician legendar a cărui artă a atins milioane de oameni din întreaga lume, ci și un soț, tată, unchi și frate profund iubit a cărui căldură, umor și compasiune au modelat viețile tuturor celor care l-au cunoscut. Suntem extrem de recunoscători pentru revărsarea de dragoste și sprijin din partea fanilor, colegilor și prietenilor în această perioadă de durere”, a scris fiica lui, Aubry Rodriguez, într-o postare pe Instagram.

Johnny Rodriguez rămâne o figură emblematică în istoria muzicii country, nu doar pentru succesul său comercial, ci și pentru deschiderea de drumuri artiștilor latino în genul country. Deși nu a fost comunicată cauza morții, impactul său asupra culturii muzicale americane rămâne semnificativ.