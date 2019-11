Laptop-urile de gaming au făcut jocurile pe PC mult mai accesibile și poți găsi cu ușurință un laptop cu afișaj de înaltă rezoluție și cele mai noi carduri grafice, fără a-ți sparge contul bancar.

Am făcut munca grea pentru tine, cercetând și testând opțiunile de top de pe piață. După săptămâni de testare, considerăm că Alienware laptop M15 cu o placă Nvidia GeForce 2070 este cel mai bun laptop pentru cei care doresc performanță. Dacă ai nevoie de ceva mai puțin favorabil cu bugetul tău, Acer Nitro 7 poate face față aproape oricărui joc actual, costând și sub 1.000 de dolari.

1. Cel mai bun în general: Alienware M15

Pentru titlul de cel mai bun laptop de gaming pentru toate jocurile, am avut în vedere rezultatele de referință și performanțele generale ale jocurilor, în plus față de cât durează laptopul cu o singură încărcare. Am descoprit că Alienware M15 se potrivește tuturor criteriilor.

Alienware laptop M15 are o placă grafică Nvidia GTX 2070, cuplată cu procesorul Intel Core i7-8750H de anul trecut și 16 GB RAM. Cu o greutate mai mică de cinci kilograme, acest Alienware laptop poate fi folosit pe drumuri sau chiar și la birou.

El oferă o tonă de porturi, inclusiv un port HDMI, un port mini-afișaj, un port Thunderbolt pentru hard disk-uri externe și ceea ce Alienware numește un port amplificator grafic. Aceasta din urmă face parte din noua tendință a laptopurilor de gaming care îți permite să conectezi o carcasă externă cu hardware grafic suplimentar.

Ecranul Full HD de 15,6 inci de la acest Alienware laptop, cu o rată de reîmprospătare de 144Hz și un ecran anti-orbire este cu adevărat o încântare. Este plăcut atât pentru călătorii lungi în RPG-ul tău preferat, fie pentru vizionarea conținutului pe platforme de streaming.

Tastatura acestui Alienware laptop este, de asemenea, cea mai confortabilă dintre o mulțime de laptopuri, deși nu oferă iluminare de fundal. Ușurința relativă de a tasta îl face să se simtă mai puțin destinat jocurilor și mai mult ca un laptop destinat muncii.

Durata de viață a bateriei pentru acest laptop este, de asemenea, impecabilă și a reușit până la patru ore de navigare web continuă și timp de redare.

Acest Alienware laptop M15 nu are nici un preț prea mare. El începe de la 2.000 de dolari pentru cea mai simplă configurație. De asemenea, poți cheltui încă 500 de dolari pentru versiunea cu cel mai recent procesor Intel Core i7-9750H.

Cea mai bună valoare: Acer Nitro 7

Doar pentru că îți cumperi un laptop pentru jocuri cu un buget strict nu înseamnă că trebuie să faci un compromis la funcții. Acer Nitro 7 este un excelent exemplu despre cum poți economisi bani și în același timp te poți echipa cu un hardware care va suporta jocurile preferate.

Nitro 7 are cel mai recent procesor Intel Core i7-9750H împreună cu o placă grafică Nvidia GTX 1650 și 16 GB RAM. Ca și concurența sa mai scumpă, oferă și un ecran Full HD de 15,6 inci cu o rată de actualizare de 144Hz, ceea ce înseamnă că jocurile sunt la fel de bune ca și la alegerea noastră extremă. Deși nu a fost un performant la rezultatele de referință, a fost totuși destul de capabil să mențină rate mari de actualizare în jocuri precum Metro 2033 și Rise of the Tomb Raider. Are o durată de viață impecabilă a bateriei, cu până la patru ore de utilizare continuă înainte de a necesita o încărcare.

Poate că singura problemă a Nitro 7 este aceeași problemă care bântuie alte laptopuri pentru jocuri. Lipsa butoanelor fizice de pe trackpad face dificil să joci unele jocuri fără un mouse suplimentar.

P.S.: pentru a fi la curent cu noutatile legate de Black Friday 2019 la eMAG, va puteti abona la newsletter-ul magazinului.

Te-ar putea interesa și: