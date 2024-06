Parte a unei investiții importante făcute la nivel european, cu birouri deschise în Isle of Man, Malta și Bratislava, lansarea pe piața românească reprezintă o recunoaștere a potențialului industriei locale de jocuri de noroc online de a deveni un hub strategic pentru operatorii regionali de jocuri. În țara noastră, operațiunile companiei se vor concentra pe distribuția de jocuri, odată cu instruirea talentelor locale la nivel internațional, pentru dezvoltarea activității de distribuire a jocurilor, precum și pe extinderea parteneriatelor cu operatori din Europa de Sud-Est.

3 Oaks Gaming estimează o cotă de piață de 5% la finalul primului an de activitate și își propune dublarea acestei cote la scurt timp după aceea. Scopul principal este de a-și asigura o prezență solidă pe piață și de a atinge o profitabilitate sustenabilă în primii doi ani. Pentru atingerea acestor rezultate, pilonii principali vor fi investiția continuă în forța de muncă locală și tehnologiile avansate, pentru îmbunătățirea continuă a ofertei de jocuri ale companiei.

„România oferă un set unic de avantaje, care o fac o piață atractivă pentru investiții. Are o forță de muncă extrem de calificată, în special în tehnologie și inginerie, esențială pentru operațiunile noastre de dezvoltare a jocurilor. În plus, mediul de reglementare din România este favorabil și bine structurat pentru activitățile de iGaming, oferind o bază stabilă pentru activitatea noastră. Comparativ cu alte țări din regiune, combinația de costuri competitive, disponibilitatea talentului și infrastructura digitală în creștere poziționează România ca o piață cheie pentru strategia noastră de extindere”, declară Sebastian Damian, Managing Director, 3 Oaks Gaming.

Consumul responsabil, esențial pentru viitorul industriei de jocuri online

De la lansarea sa în 2021, 3 Oaks Gaming a crescut rapid ca distribuitor de conținut de iGaming și instrumente de marketing, datorită angajamentului său față de inovație și de a le oferi consumatorilor experiențe de top. Prin colaborarea cu studiouri reputate de creație de jocuri video, numai în ultimul an, compania a lansat 27 de sloturi noi, cu grafici impresionante 2D și 3D, disponibile în 19 limbi.

Dedicată constant divertismentului de calitate și siguranței jucătorilor, compania ia toate măsurile necesare pentru ca activitatea sa să se desfășoare cu un profund simț al responsabilității. 3 Oaks Gaming pune un accent puternic pe jocul responsabil, pe care îl consideră esențial pentru viitorul industriei de jocuri de noroc online. Prin parteneriate cu operatori de cazinouri licențiați și autorități de reglementare de renume, se angajează să promoveze practici de joc responsabil și să creeze un mediu de joc sigur și plăcut pentru toți jucătorii.

Pentru încheierea de parteneriate cu operatorii din România, compania ia în considerare o serie de criterii importante în selectarea acestora, cum ar fi reputația și fiabilitatea, cota de piață, capacitățile tehnice și angajamentul față de jocul responsabil.

Operațiuni globale conduse de un profesionist român

Sebastian Damian, Managing Director în cadrul 3 Oaks Gaming, este un profesionist cu realizări remarcabile în cei peste doisprezece ani de experiență în industria jocurilor de noroc. Cu pregătire academică în arhitectura calculatoarelor în România și Belgia, unde a urmat și un master în inteligență artificială, înainte de a se muta la Londra, are un aport semnificativ la extinderea companiei pe noi piețe. Viziunea sa strategică și dedicarea față de excelență au poziționat 3 Oaks Gaming ca un jucător cheie în industria globală de iGaming. Angajamentul său constant privind distribuirea de jocuri cu un conținut captivant și responsabil continuă să impulsioneze succesul și eforturile de expansiune ale companiei.

Înainte de a se alătura 3 Oaks Gaming, Sebastian Damian a acumulat o vastă experiență în roluri de vânzări și management în sectorul jocurilor de noroc, demonstrându-și abilitatea de a dezvolta în mod etic proiecte într-o industrie complexă și de a construi relații de afaceri puternice. În prezent, el locuiește în București și călătorește în Isle of Man, Malta, Bratislava și Kiev, pentru a asigura coordonarea birourilor locale ale companiei.

În România vor fi lansate cele mai apreciate jocuri din portofoliul 3 Oaks Gaming

Portofoliul 3 Oaks Gaming include o varietate de tipuri de jocuri, de la sloturi clasice la titluri inovatoare, cu funcții unice. Compania își propune să creeze jocuri accesibile și plăcute pentru consumatori din diverse segmente demografice, oferind divertisment de înaltă calitate, incluziv.

În faza inițială a lansării în România, compania va introduce câteva dintre titlurile sale de top, precum „3 Hot Chillies”, „Coin Volcano”, „More Magic Apple”, „Sun of Egypt 3” sau „Coin Up”. Aceste jocuri au fost selectate pe baza popularității și performanței dovedite pe alte piețe. Preferințele jucătorilor români, conformitatea cu reglementările și potențialul de angajament vor fi, de asemenea, luate în considerare în selecția de noi jocuri pentru piața românească.

3 Oaks Gaming este în prezent licențiată și reglementată de Comisia de Supraveghere a Jocurilor de Noroc din Isle of Man, Comisia pentru Jocuri de Noroc din Regatul Unit și Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) din România. Compania are în plan să obțină licențe în Malta și Grecia, în viitorul apropiat. Jocurile sale sunt certificate în Isle of Man, Bulgaria, Columbia, Georgia, Italia, Portugalia și Africa de Sud, iar procesul de certificare este în desfășurare pentru Regatul Unit și România, urmate de Olanda, Grecia și Spania.

Despre 3 Oaks Gaming

3 Oaks Gaming este un distribuitor consacrat de jocuri de noroc de înaltă calitate, colaborând cu studiouri apreciate, fapt care îi permite să distribuie un portofoliu video captivant. Renumită pentru combinarea mecanicilor inovatoare cu stiluri grafice distincte, compania asigură experiențe de joc de neuitat. 3 Oaks Gaming oferă conținut de top, în sectorul cazinourilor online reglementate, care se diferențiază printr-un echilibru matematic ce asigură angajamentul și mecanisme promoționale unice.

Fondată în 2021, 3 Oaks Gaming este condusă de o echipă de management cu decenii de experiență în industrie.

Mai multe informații sunt disponibile la 3oaksgaming.com.