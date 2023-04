Filmul Renfield ni-l prezintă pe Nicolas Cage în rolul contelui Dracula, într-o poveste modernă și monstruoasă care îl are în prim plan pe servitorul său loial. Acesta este interpretat de Nicholas Hoult, iar în rolul lui Renfield trebuie să execute orice comandă a acestuia indiferent de cât de degradantă ar fi. Totuși, el ajunge într-un punct în care își dorește să vadă dacă există viață în afara umbrei lui Dracula.

În SUA, în weekendul de debut, a avut încasări de 8.1 milioane de dolari și a terminat pe locul patru în topul box office, după The Super Mario Bros. Movie, The Pope’s Exorcist și John Wick: Chapter 4. După doar două săptămâni de la lansare, Renfield este însă considerat de specialiști un eșec la box office.

„Bugetul filmului Renfield a fost atât de mare și nu va fi capabil să anuleze pierderile, în comparație cu alte filme de succes lansate de cei de la Universal”, au scris cei de la Screen Rant, care au explicat de ce calculele matematice au fost greșite încă din start.

Concret, în cinematografele din SUA toate filmele horror din 2022 au avut încasări la box office de 634 de milioane de dolari. Asta înseamnă mai puțin din 10% din încasările tuturor filmelor lansate în SUA anul trecut (7.5 miliarde de dolari). Conform sursei citate, filmele horror pot face încasări foarte bune, însă doar dacă au un buget mai mic, de până în 20 de milioane de dolari. Dar când echipa de producție alocă un buget foarte mare, lucrurile nu mai stau la fel.

„Nu este nicio îndoială că Renfield arată fantastic, dar bugetul său mare a făcut Universal să repete o greșeală comisă în 2017. În 2017 a refăcut unul dintre filmele sale clasice, The Mummy, cu Tom Cruise și Russell Crowe, un blockbuster cu un buget de 130-195 de milioane de dolari, care a avut încasări de doar 80 de milioane de dolari în SUA. Chiar dacă ar fi avut încasări de 400 de milioane de dolari în toată lumea, tot ar fi fost o pierdere pentru studio”, a mai scris sursa citată.

Dracula, un personaj la modă și în jocuri

Industria cinematografică este cea care a luat cartea lui Bram Stocker și l-a transformat pe Dracula în unul dintre cele mai personaje din istorie. Nosferatu (1922) și Dracula 2000 (1992) sunt două dintre cele mai cunoscute producții, însă în ultimele decenii au apărut și o mulțime de jocuri.

Când vine vorba despre jocurile video, printre cele mai populare sunt Dracula Unleashed, Dracula 5: The Blood Legacy, Nosferatu the Vampyre și Van Helsing.