Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat că proiectul termocentralei de la Iernut a atins o etapă tehnică importantă: rotația cu succes a turbinei cu gaz nr. 16 la turație redusă, alături de testarea sistemelor auxiliare. Această etapă marchează apropierea de faza finală, proiectul fiind acum finalizat în proporție de 98%.

Cu toate acestea, ritmul lucrărilor este influențat de dificultățile financiare ale companiei spaniole Duro Felguera, aflată în insolvență. Problemele companiei au dus la întârzieri și riscuri suplimentare pentru finalizarea proiectului, în ciuda faptului că Romgaz, beneficiarul lucrării, are plățile la zi către executant.

Pentru a menține dinamica lucrărilor, Romgaz a luat măsura plății directe a unor subcontractori, printre care se numără și General Electric. Această soluție este menită să elimine blocajele financiare și să accelereze procesul de finalizare.

În paralel, conducerea companiei Romgaz are întâlniri constante cu executantul lucrării pentru a identifica soluții tehnice și contractuale care să permită recuperarea întârzierilor. Ministerul Energiei își menține sprijinul pentru continuarea proiectului, pe care îl consideră esențial pentru modernizarea infrastructurii energetice din România.

Ministrul Sebastian Burduja a menționat mai multe aspecte care pot întârzia finalizarea lucrărilor. Printre acestea se numără posibile probleme la echipamente, care ar putea fi descoperite doar în timpul testelor și probelor de funcționare.

Un alt obstacol este reprezentat de prelungirea lucrărilor necesare pentru curățarea și spălarea circuitelor, proces îngreunat de perioada îndelungată în care instalațiile au fost staționate. De asemenea, unele teste de performanță ar putea fi repetate pentru a corespunde condițiilor prevăzute în contractul de finanțare.

„Proiectul noii centrale termoelectrice cu ciclu combinat de la Iernut a atins o bornă tehnică esenţială: învârtirea cu succes a turbinei cu gaz nr. 16 la turaţie redusă (turning gear), alături de toate sistemele auxiliare de siguranţă. Acest progres marchează o etapă cheie, iar proiectul a atins per total un grad de finalizare de 98%.

Centrala cu ciclu combinat Iernut este amplasată în centrul sistemului energetic național și are o capacitate proiectată de 430 MW. Instalația cuprinde patru turbine pe gaz, patru cazane recuperatoare cu trei niveluri de presiune și două turbine cu abur.

Obiectivele centralei includ:

Inițial, în 2016, Romgaz a semnat un contract cu Duro Felguera și Romelectro pentru construirea noii centrale. Proiectul ar fi trebuit să fie finalizat în 2020. Din cauza divergențelor contractuale și a întârzierilor, contractul a fost reziliat în 2021.

În aprilie 2023, Romgaz a încheiat un nou contract cu Duro Felguera pentru finalizarea lucrărilor, în valoare de 344,9 milioane lei (fără TVA). De atunci, proiectul a progresat de la un nivel de 80% la 98%, potrivit ministrului Burduja.

Ministrul Sebastian Burduja afirmă că proiectul de la Iernut a fost „recuperat” și că autoritățile sunt pregătite cu variante de lucru pentru a finaliza restul de 2% din lucrări. Ministerul subliniază că finalizarea termocentralei rămâne o prioritate națională, iar măsurile luate până acum vizează reducerea întârzierilor și punerea în funcțiune în cursul acestui an.

„Am conştiinţa că salvarea acestui proiect a fost şi rămâne prioritate zero. De la preluarea mandatului de ministru, am reuşit alături de echipa Romgaz să deblocăm investiţia, să semnăm un nou contract şi să ducem proiectul de la 80% la 98%. Problemele Duro Felguera nu au legătură cu investiţia de la Iernut, Romgaz fiind cu toate plăţile la zi către executantul lucrărilor. Suntem pregătiţi cu variante de lucru pentru finalizarea celor 2% rămaşi din lucrări pentru a pune în funcţiune termocentrala de la Iernut la capacitate maximă în acest an, indiferent de soarta companiei Duro Felguera”, a notat ministrul.