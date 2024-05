Șerban Cazan semnează în calitate de compozitor piesa „What do you belive in”, care din momentul lansării a fost „piesa săptămânii” pe Radio BBC 2 și „Cea mai tare piesă” pe Radio BBC 1, cel mai important radio din Marea Britanie.

Piesa „What do you belive in” este sigle-ul care dă titlul noului album mult așteptat al artistului Rag’n Bone Man, care vine după cel care conținea piesa „Human” care a fost hit internațional și a depășit 1.000.000.000 (1 miliard) de play-uri pe spotify.

Piesa nou lansată a fost scrisă de Șerban Cazan într-o sesiune cu Oak Felder, Sebastian Kole și Rory Graham (Rag’nBone Man) la studiourile ROMDROPS, divizia internațională a HaHaHa Production, din Londra.

„Dacă în primii ani de muzică îmi imaginam doar cum e să te întâlnești și să lucrezi cu cele mai importante nume din industrie la nivel internațional, astăzi nu pot decât să mă simt norocos și onorat că trăiesc pe viu aceste emoții.

Întâlnirea cu Rag’n Bone Man și munca pentru noul său album punctează cea mai mare reușită a mea din cariera de până acum. Să fac echipă cu Sebastian Kole și Oak Felder pentru piesa care dă titlul albumului “What do you believe in” a dus totul la un alt nivel. 18 ani de muncă, multă perseverență și un strop de noroc m-au adus aici unde, prin ROMDROPS, am șansa nu doar de a cunoaște oameni impresionanți, ci de a fi constant inspirat de ei, de munca lor, de talentul lor.

Pentru mine, ROMDROPS și întâlnirile profesionale pe care le trăiesc prin acest proiect sunt cofirmări care-mi dau încredere că mereu poți visa, mereu poți face mai mult, mai bine și că nu ne oprim aici. Mai sunt multe surprize pe care abia aștept să le împărtășesc cu voi.”, declară Șerban Cazan, unul dintre cei mai titrați și apreciați producători și compozitori români pe plan internațional.