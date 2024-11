Damian & Brothers, cea mai cunoscută trupă balcanică din România, lansează împreună cu Delia, artista pop a momentului, „Fă-ți numărul”, o piesă de distracție supremă care îi ridică la dans și pe cei mai versați și plimbați prin cluburi petrecăreți ai țării.

„Vreau să ne dăm voie să simțim și să ne distrăm fără bariere. Piesa pe care am realizat-o împreună cu Delia, “Fă-ți numărul”, este despre distracție, petrecere și voie bună. Când am creat Damian & Brothers acum 20 de ani, am plecat cu misiunea de a trezi fericirea și dorința de viață în fiecare dintre noi, iar astăzi putem spune că ne îndeplinim acest obiectiv cu succes.

Suntem aici să aprindem dorința de viață și petrecere pentru toată lumea, așa că dați play și nu stați pe scaune.”, a declarat Damian Drăghici despre noua și electrizanta sa colaborare muzicală cu Delia.

„Mă bucur să colaborez cu Damian & Brothers pentru o piesă care este despre distracție și energie bună. Play și enjoy!”, adaugă Delia.