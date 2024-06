Smiley și Theo Zeciu lansează „VTM”, piesa-trofeu de 1,5 milioane de abonați.

„Toată nebunia a început în martie 2023, într-un live de-ale lui Theo Zeciu care sărbătorea 1 milion de abonați pe YouTube. M-a sunat în timpul live-ului și m-a întrebat dacă aș vrea să fac o piesă cu el, ca să marcheze frumos performanța. Am fost categoric și i-am spus pe loc, în fața milionului său de oameni de pe YouTube, că ne mai auzim când va face 3 milioane de abonați”, a declarat Smiley.

Artistul a povestit cum s-a ajuns să se facă această piesă. Smiley a menționat că îi place de Theo și îi place lumea gamerilor. De altfel, a recunoscut că mai intră din când în când în ea cu câte un meci de FIFA. El a precizat că apreciază pasiunea și stilul tehnico-strategic al acestora.

„După o negociere strategică, am lăsat loc de revenire când va avea 2,5 milioane. Înnebunit după provocări și strategii de gaming, omul nu s-a lăsat, a căutat o cale de ieșire și a tot spus oamenilor în fiecare video care-i obiectivul lui și a tot crescut și a crescut, dar nu suficient. Așa că, s-a întors la mine cu alte negocieri până am stabilit împreună tot live, de data asta pe Instagram, că-i cobor pragul de piesă la 1,5 milioane. Așa că, iată-ne aici, omul și-a câștigat „meciul” și piesa și așa lansăm acum nebunia asta de vară. Îmi place de Theo, îmi place lumea gamerilor, mai intru și eu din când în când în ea cu câte un meci de FIFA și le apreciez pasiunea și stilul tehnico-strategic. Sunt foarte cool toți și iată că am și reușit, cu ajutorul nebuniei lui Theo, să intersectăm lumea muzicii cu cea a gaming-ului și nu au ieșit scântei, ci o piesă de vară și de fun. Hai la joc cu totii!”, artistul care alege să răspundă provocărilor venite din orice lume nouă cu muzică.