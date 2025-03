Scăderea numărului de beneficiari se datorează ieșirii din plată a acestora pe cale naturală, după o perioadă mai lungă de timp, potrivit cifrelor înregistrate de Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură (APIA). Renta viageră agricolă a fost introdusă cu scopul de a contribui la concentrarea suprafețelor agricole în exploatații eficiente, susținând astfel modernizarea agriculturii din România.

APIA Buzău gestionează în prezent renta viageră agricolă pentru aproximativ 550 de persoane

Rentierii agricoli sunt persoane cu vârsta de peste 62 de ani care nu dețin și nu vor deține mai mult de 10 hectare de teren agricol extravilan, pe care le înstrăinează sau le arendează, primind un carnet de rentier agricol de la Oficiul Național de Rentă Viageră Agricolă. În această categorie se încadrează și persoanele pensionate pe caz de boală, cu gradele I și II de invaliditate, care prezintă anual un certificat medical de la comisia de expertiză. În cazul în care persoanele nu sunt supuse examenului anual, aceștia trebuie să înstrăineze terenuri agricole extravilane aflate în proprietate.

Renta viageră a fost inițial plătită de Agenția Domeniilor Statului (ADS), fiind transferată în 2010 la APIA, care a preluat gestionarea rentierilor înscriși la acea dată. Beneficiarii rentei primeau 100 de euro pe an pentru fiecare hectar de teren agricol extravilan înstrăinat și 50 de euro pe an pentru fiecare hectar de teren arendat din extravilan. În prezent, pentru a beneficia de aceste sume, rentierii trebuie să viziteze carnetul de rentier agricol la APIA, între 1 martie și 31 august a fiecărui an.

„Renta viageră a fost înfiinţată iniţial pe legile fondului funciar, a fost plătită de ADS, ulterior a fost transferată în 2010 la APIA şi noi am preluat rentierii înscrişi la ora aceea. În fiecare an, rentierii, pentru a putea beneficia de cei 100 de euro/ha dacă au vândut terenul şi 50 euro/ha dacă este arendat, trebuie să vizeze carnetul de rentier agricol. Pentru anul 2024, carnetele le vizăm în această perioadă, de la 1 martie până pe 31 august. Sunt persoane care întreabă dacă nu acordăm în continuare persoanelor care au 62 de ani, nu au înţeles probabil, măsura se referă doar la persoanele care aveau în momentul în care a fost introdusă renta 62 de ani”, a declarat directorul agenției din Buzău, Claudia Stelea, pentru Agerpres.

În județul Buzău, din totalul inițial de aproximativ 3.000 de rentieri, în prezent mai sunt înscriși aproximativ 550 de beneficiari. Pentru anul 2024, APIA Buzău a autorizat 548 de rentieri, care vor primi un total de 629.880,3 lei (aproape 127.338,51 euro). Fondurile necesare pentru plata rentei viagere agricole sunt asigurate de la bugetul de stat, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Conform directorului APIA Buzău, Claudia Stelea, unele persoane nu sunt la curent cu condițiile actuale ale sistemului de rentă viageră și întreabă dacă renta se acordă și persoanelor care au atins vârsta de 62 de ani după introducerea sistemului. Stelea a explicat că măsura se referă doar la persoanele care aveau 62 de ani în momentul în care renta a fost introdusă și nu include persoanele care au această vârstă ulterior.